El drama de una ex estrella de Nickelodeon: Tylor Chase vive en la calle y su mamá pide que no le den dinero

El actor, recordado por su personaje en la serie “El manual de supervivencia escolar de Ned”, deambula por las calles de Riverside, en California.

Hace 1 Hs

Una tiktoker encontró a Tylor Chase, el ex actor de “El manual de supervivencia escolar de Ned” de Nickelodeon, mientras deambulaba en situación de calle en Riverside, California. La inesperada reaparición del actor de 36 años generó un revuelo masivo en redes sociales, donde cientos de usuarios quedaron sorprendidos por su aspecto descuidado, que incluía barba, ropa vieja y marcada delgadez.

Chase, quien protagonizó el popular show junto a Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, no había sido visto públicamente desde 2021, según lo reportado por El Universal. En ese año, dejó de publicar material en su canal de YouTube, una plataforma que había utilizado desde 2014 para compartir principalmente poemas y actuaciones.

Organizan una campaña para ayudar a Tylor Chase pero su mamá dijo que no tiene sentido

Tras el video viral, la iniciativa de la tiktoker @lethallalli para ayudar a Tylor Chase fue muy apoyada por los fans, y ella se dedicó a organizar la colecta y a informar a sus seguidores sobre el progreso, a pesar de no poder contactar nuevamente al actor. Sin embargo, recibió un llamativo mensaje de la madre de Chase, quien le pedía que no intentara entregarle dinero directamente a su hijo.

En una captura de pantalla compartida por lethallalli, la madre argumentaba: “Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”. Intrigada, la creadora de contenido insistió en la entrega de los fondos colectados: “Hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no es mi deseo recibirlo”.

La madre finalmente sugirió una alternativa: “Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él”. No obstante, reiteró su preocupación: “Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”.

