Se mudó a una casa rodante frente a la casa de su abuelo para acompañarlo tras quedar viudo

La llegada de la jubilación puede intensificar la soledad, especialmente cuando se suma la pérdida de la pareja y de los vínculos cotidianos. Acompañar a un abuelo en ese momento no siempre es sencillo, pero puede transformar profundamente su bienestar. Con esa idea en mente, una joven norteamericana tomó una decisión poco convencional: mudarse a una autocaravana frente a la casa de su abuelo viudo para que no se sintiera solo.