Violencia criminal en Guatemala: hallan 12 cadáveres

Al menos 12 cadáveres fueron localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en un caso ligado a las pandillas, informaron socorristas y el gobierno.
Guatemala sufre el azote de la violencia criminal, principalmente de parte de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por el país centroamericano y Estados Unidos.
Basurero clandestino
Los cuerpos encontrados estaban en una ladera de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos y la prensa local.
El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, dijo que el viernes localizaron dos cuerpos y, el sábado, tres cadáveres y una osamenta humana. Ayer, con apoyo de perros adiestrados, localizaron otros seis restos humanos y cadáveres “envueltos” en sábanas y bolsas. Después de varias horas, los bomberos finalizaron el rastreo y colocaron en hilera sobre la ruta los cuerpos dentro de camillas metálicas.