Violencia criminal en Guatemala: hallan 12 cadáveres
MACABRO. Los rescatistas alinearon los cuerpos envueltos en telas y plásticos a lo largo de la ruta cerca de donde los halladon, al este de Ciudad de Guatemala, capital del país. MACABRO. Los rescatistas alinearon los cuerpos envueltos en telas y plásticos a lo largo de la ruta cerca de donde los halladon, al este de Ciudad de Guatemala, capital del país.
Al menos 12 cadáveres fueron localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en un caso ligado a las pandillas, informaron socorristas y el gobierno.

Guatemala sufre el azote de la violencia criminal, principalmente de parte de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por el país centroamericano y Estados Unidos.

Basurero clandestino

Los cuerpos encontrados estaban en una ladera de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos y la prensa local.

El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, dijo que el viernes localizaron dos cuerpos y, el sábado, tres cadáveres y una osamenta humana. Ayer, con apoyo de perros adiestrados, localizaron otros seis restos humanos y cadáveres “envueltos” en sábanas y bolsas. Después de varias horas, los bomberos finalizaron el rastreo y colocaron en hilera sobre la ruta los cuerpos dentro de camillas metálicas.

