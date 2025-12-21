Secciones
Un ganador en San Miguel de Tucumán se llevó más de $107 millones en el Tuqui 10

También salieron sorteadas otras categorías. Conocé los números ganadores.

Hace 1 Hs

La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 21 de diciembre el Sorteo Tuqui 10 N° 158, que dejó un ganador del premio mayor y múltiples beneficiados en distintas localidades de la provincia.

En esta edición, los números sorteados fueron 04, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 20. Con esta combinación, un apostador de San Miguel de Tucumán acertó los diez números y se alzó con el premio principal de $107.635.063, convirtiéndose en el único ganador de la categoría mayor.

El Pozo Millonario anunciado alcanzó los $205.000.000, mientras que el monto correspondiente al Seguro Sale fue de $8.567.126,25.

En la categoría Seguro Sale, hubo dos ganadores con 10 aciertos, uno de San Miguel de Tucumán y otro de Concepción, quienes se repartieron un premio total de $7.417.155.

Además, el sorteo entregó 10 premios de $500.000 cada uno por número de cartón, ampliando la lista de ganadores en toda la provincia.

Como parte del Sorteo Especial, se adjudicaron cinco premios de $150.000, cuyos beneficiarios fueron Gregorio Toledo, Fabián Lima, Graciela Ledesma, Ángela Ponce y Graciela Tasco, según informó la entidad organizadora.

El próximo sorteo del Tuqui 10 está previsto para el 28 de diciembre, con un nuevo cartón dorado y la expectativa renovada de miles de apostadores tucumanos.

