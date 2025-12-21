Malas noticias para Atlético Tucumán: Colace pierde un defensor y deberá salir a buscar variantes en el mercado

Desde Vélez, en cambio, el enfoque es otro. Con contrato vigente y edad todavía atractiva para el mercado, la dirigencia considera que el defensor tiene valor de venta y que seguir cediéndolo no se alinea con su estrategia deportiva y financiera. En ese contexto, no hubo margen para una nueva negociación de préstamo, ni siquiera bajo condiciones similares a las anteriores.