Malas noticias para Atlético Tucumán: Colace pierde un defensor y deberá salir a buscar variantes en el mercado

Miguel Brizuela no seguirá en Atlético Tucumán. Aunque todavía restan algunos días para el cierre del año, en las últimas horas quedó claro que el defensor será una de las bajas del plantel. El 31 de diciembre vence su vínculo con el “Decano” y, según trascendió, Vélez (club dueño de su pase) tomó una decisión que termina de cerrar cualquier posibilidad de continuidad.
La postura desde Liniers es concreta: Vélez no volverá a ceder al futbolista a préstamo. La intención es venderlo y recuperar parte de la inversión realizada, un escenario que deja a Atlético fuera de carrera.
Así, Brizuela empieza a despedirse de 25 de Mayo y Chile sin demasiados rodeos. Su salida no responde a una cuestión deportiva puntual, sino a una combinación de tiempos contractuales y decisiones externas que Atlético no puede torcer. El defensor había llegado a préstamo desde Vélez con la expectativa de sumar continuidad y minutos, algo que logró en distintos pasajes del torneo.
Para Atlético, la situación obliga a reacomodar piezas en un sector sensible del equipo. Brizuela fue una alternativa habitual en la defensa y, en determinados momentos, respondió cuando le tocó ingresar. Sin embargo, el club nunca tuvo margen real para pensar en una compra definitiva, y el paso de los meses no modificó ese escenario.
Desde Vélez, en cambio, el enfoque es otro. Con contrato vigente y edad todavía atractiva para el mercado, la dirigencia considera que el defensor tiene valor de venta y que seguir cediéndolo no se alinea con su estrategia deportiva y financiera. En ese contexto, no hubo margen para una nueva negociación de préstamo, ni siquiera bajo condiciones similares a las anteriores.
La CD "decana" y Colace deberán salir a buscar variantes para reforzar la defensa
La salida de Brizuela se suma a una lista de decisiones que Atlético deberá terminar de ordenar en este mercado. El club trabaja con cautela, priorizando sostener una base competitiva sin comprometer su equilibrio económico. En ese marco, perder a un jugador que no pertenece a su patrimonio era un escenario posible, aunque no por eso menos incómodo.
Para el futbolista, el cierre del año marca un punto de inflexión. Con 27 años y experiencia acumulada en Primera, deberá definir su próximo destino sabiendo que Vélez pretende una transferencia y no un nuevo préstamo. El mercado local aparece como una opción, aunque no se descartan alternativas en el exterior si surge alguna oferta que se ajuste a las pretensiones del club dueño de su pase.