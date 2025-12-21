Secciones
DeportesFútbol

Malas noticias para Atlético Tucumán: Colace pierde un defensor y deberá salir a buscar variantes en el mercado

El club dueño de su pase no quiere renovar el préstamo por lo que el futbolista no seguirá en 25 de Mayo y Chile.

A TRABAJAR. Colace necesita refuerzos; la baja de Brizuela le abre una sangría en la última línea. A TRABAJAR. Colace necesita refuerzos; la baja de Brizuela le abre una sangría en la última línea.
Hace 2 Hs

Miguel Brizuela no seguirá en Atlético Tucumán. Aunque todavía restan algunos días para el cierre del año, en las últimas horas quedó claro que el defensor será una de las bajas del plantel. El 31 de diciembre vence su vínculo con el “Decano” y, según trascendió, Vélez (club dueño de su pase) tomó una decisión que termina de cerrar cualquier posibilidad de continuidad.

La postura desde Liniers es concreta: Vélez no volverá a ceder al futbolista a préstamo. La intención es venderlo y recuperar parte de la inversión realizada, un escenario que deja a Atlético fuera de carrera.

Así, Brizuela empieza a despedirse de 25 de Mayo y Chile sin demasiados rodeos. Su salida no responde a una cuestión deportiva puntual, sino a una combinación de tiempos contractuales y decisiones externas que Atlético no puede torcer. El defensor había llegado a préstamo desde Vélez con la expectativa de sumar continuidad y minutos, algo que logró en distintos pasajes del torneo.

Para Atlético, la situación obliga a reacomodar piezas en un sector sensible del equipo. Brizuela fue una alternativa habitual en la defensa y, en determinados momentos, respondió cuando le tocó ingresar. Sin embargo, el club nunca tuvo margen real para pensar en una compra definitiva, y el paso de los meses no modificó ese escenario.

Desde Vélez, en cambio, el enfoque es otro. Con contrato vigente y edad todavía atractiva para el mercado, la dirigencia considera que el defensor tiene valor de venta y que seguir cediéndolo no se alinea con su estrategia deportiva y financiera. En ese contexto, no hubo margen para una nueva negociación de préstamo, ni siquiera bajo condiciones similares a las anteriores.

La CD "decana" y Colace deberán salir a buscar variantes para reforzar la defensa

La salida de Brizuela se suma a una lista de decisiones que Atlético deberá terminar de ordenar en este mercado. El club trabaja con cautela, priorizando sostener una base competitiva sin comprometer su equilibrio económico. En ese marco, perder a un jugador que no pertenece a su patrimonio era un escenario posible, aunque no por eso menos incómodo.

Para el futbolista, el cierre del año marca un punto de inflexión. Con 27 años y experiencia acumulada en Primera, deberá definir su próximo destino sabiendo que Vélez pretende una transferencia y no un nuevo préstamo. El mercado local aparece como una opción, aunque no se descartan alternativas en el exterior si surge alguna oferta que se ajuste a las pretensiones del club dueño de su pase.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánClub Atlético Vélez SarsfieldLiga Profesional de FútbolMiguel BrizuelaHugo ColaceTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Malasia al José Fierro: Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

De Malasia al "José Fierro": Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

Es totalmente mentira: la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Marino Hinestroza, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
2

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena
3

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
4

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Más Noticias
Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Comentarios