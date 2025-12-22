Venezuela y los “55 años después de Bonavena vs. Muhammad Ali”

Tomás Eloy Martínez

La otra Venezuela. La que recibió a tantos intelectuales del continente como exiliados de países latinoamericanos. Entre ellos el destacado escritor Tomás Eloy Martínez, que halló un exilio productivo en Caracas donde se radicó entre 1975 y 1983. Así se alejaba de Argentina por las amenazas de la Triple “A” a él y a su familia. Allí desarrolló una intensa labor periodística, fundando diarios y escribiendo sus primeros libros, a la vez que mantuvo fluidos contactos con otros intelectuales en ese exilio del país caribeño. Ese tiempo de Venezuela contrasta con la de estos últimos años, particularmente con el gobierno de Maduro. Sólo citar que 7.900.000 venezolanos debieron salir de su país en los últimos años da cuenta de las características “expulsoras” del régimen venezolano actual. Para precisar la magnitud de los exiliados – no siempre los números nos expresan todo lo que significan- la cantidad de exiliados es igual a la población reunida de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco y Corrientes, ¡Nada menos!