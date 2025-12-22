Secciones
Efemérides del lunes 22 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se recuerdan las muertas de Luca Prodan, líder de Sumo, el músico Joe Cocker y el escritor Alberto Laiseca.

EFEMÉRIDES. El 22 de diciembre fallece Luca Prodan. EFEMÉRIDES. El 22 de diciembre fallece Luca Prodan.
Hace 7 Hs

El cantante italiano Luca Prodan Falleció el 22 de diciembre de 1987 mientras se encontraba en su hogar en Alsina 451, ciudad de Buenos Aires. Se radicó en Argentina a inicios de la década del ochenta y formó la banda de rock Sumo junto con Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato. 

La banda había tocado en vivo en la cancha de Los Andes dos días antes y tenía programado un show de cierre de fin de año para el 30 de diciembre, pero la salud del artista se notaba deteriorada desde hacía tiempo, según confirmaron los miembros de la banda. Luca Prodan habría fallecido en su vivienda en Monserrat en brazos de su novia Silvia Ceriani, aunque las causas y los días previos a su muerte continúan siendo una incógnita.

Tras su muerte, el abogado Albino Stefanolo le consiguió un espacio en el Cementerio de Avellaneda ante la falta de lugares en los cementerios, donde descansa hasta el día de hoy. Además, actualmente su casa es utilizada como un bar dedicado a las bandas de rock, mientras que sus compañeros se unieron a Las Pelotas (Alejandro Sokol, Germán Daffunchio y Alberto Troglio) y Divididos (Ricardo Mollo y Diego Arnedo).

En el mismo sentido, el 22 de diciembre de 2014 murió el músico británico Joe Cocker en su vivienda en Colorado, Estados Unidos, como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía hacía varios años. La noticia fue difundida por su agente, Barrie Marshall, a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

Cocker había llegado a la fama en la década del sesenta tras realizar una nueva versión del tema "With a Little Help From My Friends" de Los Beatles. Luego, lanzó varios éxitos como "You Are So Beautiful" y "Up where we belong", en colaboración con Jennifer Warnes para la película An officer and a gentleman, por la que obtuvo un Premio Óscar, un Grammy y un Globo de Oro. Además, en 2007 fue distinguido con la Orden del Imperio Británico.

A su vez, el 22 de diciembre de 2016 falleció Alberto Laiseca debido a un fuerte cuadro de neumonía, por el cual tuvo que ser en el Hospital Británico hacía varios días. El autor comenzó su carrera como escritor en la década del sesenta, además de ser editor del diario La Razón, y publicó éxitos como Aventuras de un novelista atonal, Poemas chinos, Matando enanos a garrotazos y La hija de Kheops, entre otros. Fue pionero en el género "realismo delirante".

Efemérides del 22 de diciembre

1639 – Nace en La Ferté-Milon, Francia, el dramaturgo Jean Baptiste Racine, escritor de teatro clásico francés.

1666 – En París se funda la Academia de Ciencias, obra de Jean-Baptiste Colbert.

1815 – Fusilan en San Cristóbal de Ecatepec el patriota mexicano José María Morelos.

1828 – El gobierno de San Juan declara la guerra al gobierno de Buenos Aires, dirigido por el general Juan Galo de Lavalle.

1858 – Nace Giacomo Puccini, compositor italiano, autor de óperas que destacan por su emoción y teatralidad.

1870 – Muere el escritor español Gustavo Adolfo Becquer, una de las principales figuras del romanticismo.

1876 – Nace el escritor y activista político italiano Filippo Marinetti, fundador y principal exponente del futurismo.

1894 – La justicia francesa condena al militar Alfredo Dreyfus de alta traición. Años más tarde se probó su inocencia. Su caso conmovió al mundo.

1949 – Nacen Robin y Maurice Gibb, los mellizos de «The BeeGees».

1959 – Se crea la Universidad Nacional de Mendoza.

1960 – Nace Jean-Michel Basquiat, pintor estadounidense de grafiti.

1962 – Nace Ralph Fiennes, actor británico.

1966- Nace Favio Posca, actor y humorista argentino.

1987 – Muere Luca Prodan, músico italo-escocés radicado en Argentina, líder de Sumo.

1981 – El Tte. Gral. Leopoldo F. Galtieri toma la presidencia de la Nación.

1989 – Muere Samuel Beckett, escritor irlandés, premio nobel de literatura en 1969.

1989 – En Berlín se abre la puerta de Brandeburgo, acabando con 30 años de división de las dos Alemanias.

1989 – Después de una semana de trágicas matanzas, Ion Iliescu se convierte en el presidente de Rumanía, acabando con la dictadura de Nicolae Ceauşescu.

1990 – En Polonia, Lech Wałęsa es nombrado presidente de ese país.

2001 – El Congreso elige al peronista Adolfo Rodríguez Saá presidente interino de la Argentina por 60 días.

2002 – Muere Joe Strummer, músico británico, de la banda The Clash.

2003 – Muere Nelly Fontán, actriz argentina.

2010 – El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firma una ley para derogar la política "Don’t ask, don’t tell", que prohíbe a los homosexuales servir en el ejército de los Estados Unidos.

2014 – Muere Joe Cocker, músico británico.

2016 – Muere Alberto Laiseca, escritor argentino.

