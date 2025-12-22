Efemérides del lunes 22 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La banda había tocado en vivo en la cancha de Los Andes dos días antes y tenía programado un show de cierre de fin de año para el 30 de diciembre, pero la salud del artista se notaba deteriorada desde hacía tiempo, según confirmaron los miembros de la banda. Luca Prodan habría fallecido en su vivienda en Monserrat en brazos de su novia Silvia Ceriani, aunque las causas y los días previos a su muerte continúan siendo una incógnita.