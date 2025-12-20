Operaron de urgencia a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis

Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida quirúrgicamente hoy tras presentar una dolencia abdominal aguda. La ex mandataria fue trasladada desde su residencia en el barrio porteño de Constitución hacia el Sanatorio Otamendi, donde los médicos confirmaron un cuadro de apendicitis y procedieron a la operación, que resultó exitosa.
El traslado se decidió luego de una revisión inicial en su domicilio de la calle San José al 1111. Debido a su situación procesal -cumple una condena de seis años de prisión con arresto domiciliario por la causa “Vialidad”-, el procedimiento requirió de la autorización inmediata del Tribunal Oral Federal N° 2.
Días complejos en lo judicial
La complicación de salud surgió en una semana de reveses judiciales para la ex presidenta. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por defraudación al Estado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, el máximo tribunal ratificó la obligatoriedad del uso de una tobillera electrónica para monitorear su detención.
En los últimos días, el juez Jorge Gorini también había definido las condiciones de su encierro: si bien se le permitió acceder a la terraza del edificio por dos horas diarias, se restringió la lista de visitas irrestrictas. Según fuentes cercanas, Cristina Fernández se encuentra estable y permanecerá internada bajo observación antes de regresar a su domicilio para continuar con la ejecución de la pena.