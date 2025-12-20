Operaron de urgencia a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis

En los últimos días, el juez Jorge Gorini también había definido las condiciones de su encierro: si bien se le permitió acceder a la terraza del edificio por dos horas diarias, se restringió la lista de visitas irrestrictas. Según fuentes cercanas, Cristina Fernández se encuentra estable y permanecerá internada bajo observación antes de regresar a su domicilio para continuar con la ejecución de la pena.