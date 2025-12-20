El mercado de pases de Primera División no descansa: todos los movimientos en los clubes hasta ahora

El mercado de pases del fútbol argentino comenzó a tomar forma con numerosos regresos de jugadores cedidos, salidas libres y algunos movimientos que empiezan a marcar tendencia. A continuación, el detalle club por club, con altas, bajas y situación del cuerpo técnico, en un panorama que todavía está lejos de cerrarse, pero ya ofrece señales claras de cómo se rearmará cada plantel para la próxima temporada.
Aldosivi
Altas: Elías Brítez (San Telmo), Lucas Rodríguez (libre de Instituto), Joaquín Novillo (libre), Franco Leys (libre), Esteban Rolón (libre).
Bajas: Jorge Carranza (retiro), Giuliano Cerato (regresa a Instituto).
DT: Guillermo Farré continúa.
Argentinos Juniors
Altas: Francis Mac Allister, Leonel Mosevich, Maxi Romero, Matías Lugo, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Jonathan Galván, Gastón Verón, Manuel Guillén, Yair González, Facundo Báez, Juan Manuel Cabrera, Leandro Finochietto, Daniel Meza, Bruno Villalba, Gabriel Rocha, Nicolás Tolosa, Lucas Ambrogio, Pablo Minissale.
Bajas: —
DT: Nicolás Diez sigue.
Atlético Tucumán
Altas: Leonel Di Plácido (libre).
Bajas: Leandro Díaz, Damián Martínez, Guillermo Acosta (libres), Kevin López (regresa a Independiente).
DT: Hugo Colace continúa.
Banfield
Altas: Mauricio Roldán, Gino Santilli, Lautaro Villegas, Federico Medina, Marcos Echeverría (todos regresos de préstamo).
Bajas: Damián Díaz, Frank Castañeda (libres).
DT: Pedro Troglio sigue.
Barracas Central
Altas: Bahiano García (Colegiales), Carlos Arce (Los Andes).
Bajas: Javier Ruiz (Independiente), Marcos Ledesma y Manuel Duarte (Defensa y Justicia).
DT: Rubén Darío Insua continúa.
Belgrano
Altas: Lucas Bustos, Tomás Castro, Francisco Facello.
Bajas: Franco Jara (libre).
DT: Ricardo Zielinski sigue.
Boca Juniors
Altas: Regresan más de veinte jugadores tras cesiones, entre ellos Marcelo Weigandt (Inter Miami), Juan Ramírez (Lanús), Gonzalo Maroni, Nicolás Orsini, Bruno Valdez, Norberto Briasco, Jabes Saralegui y varios juveniles.
Bajas: Ignacio Miramón (Lille), Cristian Lema, Frank Fabra (libres).
DT: Claudio Úbeda continúa.
Central Córdoba
Altas: Elián Robles (Acassuso).
Bajas: Lucas Abascia, José Florentín (libres).
DT: Lucas Pusineri es el nuevo entrenador.
Defensa y Justicia
Altas: Importante cantidad de regresos, incluidos Marcos Ledesma, Manuel Duarte, Julián López, Darío Cáceres y otros jóvenes.
Bajas: Tobías Rubio (vuelve a Racing).
DT: Mariano Soso continúa.
Deportivo Riestra
Altas: José Ingratti (préstamo), Maximiliano Benítez, Samuel Portillo, Gonzalo Bravo.
Bajas: Pedro Ramírez, Jaime Barceló, Nahuén Montoya, Santiago Vera, Franco Fagúndez.
DT: Gustavo Benítez sigue.
Estudiantes de La Plata
Altas: Regresos de Ezequiel Naya, Agustín Palavecino, Gonzalo Piñeiro, Axel Atum y otros.
Bajas: Leonardo Suárez (libre).
DT: Eduardo Domínguez debe definir su continuidad.
Estudiantes de Río Cuarto
Altas/Bajas: Sin movimientos confirmados.
DT: Iván Delfino continúa.
Gimnasia y Esgrima La Plata
Altas: Bautista Barros Schelotto, Guillermo Enrique, Alexis Steimbach, Francisco Vergara, Ignacio Fernández (libre de River).
Bajas: Nicolás Garayalde (Vélez).
DT: Fernando Zaniratto fue ratificado.
Gimnasia de Mendoza
Altas: Luciano Paredes (préstamo), Juan Franco.
Bajas: Varias salidas, entre ellas Rigamonti, Nadalin, Servetto y Lucas Bustos.
DT: Ariel Broggi continúa.
Huracán
Altas: Matías Polvera, Mauro Villar.
Bajas: Ramón Ábila (libre), Agustín Urzi, Matías Tissera.
DT: Diego Martínez es el nuevo entrenador.
Independiente
Altas: Regresos de Nicolás Vallejo, Ignacio Maestro Puch, Kevin López, Rodrigo Márquez, entre otros.
Bajas: —
DT: Gustavo Quinteros sigue.
Independiente Rivadavia
Altas: Gonzalo Ríos, Iván Valdez, José Florentín.
Bajas: Numerosas, incluidos Abecasis y Tonetto (retiro), Marinelli, Lastra, Villa.
DT: Alfredo Berti continúa.
Instituto
Altas: Giuliano Cerato, Jonathan Dellarossa, Emanuel Bilbao, Agustín Massaccesi, Leonardo Monje, Franco Jara.
Bajas: Franco Díaz, Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez, Papaleo, Juan Franco.
DT: Daniel Oldrá sigue.
Lanús
Altas: Rocco Ríos Novo, Jeremías Chavero, Samuel Carega, Maximiliano González, Tomás Guidara.
Bajas: Armando Méndez, Juan Ramírez, Alexis Canelo.
DT: Mauricio Pellegrino continúa.
Newell’s
Altas: Armando Méndez.
Bajas: Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni, Lucas Hoyos.
DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Platense
Altas: —
Bajas: Barros Schelotto, Herrera, Orsini, Márquez.
DT: Walter Zunino es el nuevo entrenador.
Racing
Altas: Regresos de Baltasar Rodríguez, Tagliamonte, Gastón Gómez, Elordi, Rubio, Fértoli, entre otros.
Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Johan Carbonero, Santino Vera.
DT: Gustavo Costas sigue.
River Plate
Altas: Regresos múltiples y la llegada de Fausto Vera.
Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Borja, Gattoni.
Dato clave: River habría acordado con Palmeiras la compra de Aníbal Moreno por 7 millones de dólares, lo que se perfila como la operación más importante del mercado hasta el momento, a la espera de oficialización.
DT: Marcelo Gallardo continúa.
Rosario Central
Altas: Ignacio Russo, Luciano Ferreyra.
Bajas: —
DT: Jorge Almirón es el nuevo entrenador.
San Lorenzo
Altas: Numerosos regresos, incluidos Nahuel Barrios, Devecchi, Silva, Bruera y otros.
Bajas: —
DT: Damián Ayude sigue.
Sarmiento
Altas: Borasi, Marsengo, Andueza, Quiroga, Gallardo.
Bajas: —
DT: Facundo Sava continúa.
Talleres
Altas: Bruno Barticciotto.
Bajas: Burrai, Botta, Portilla.
DT: Carlos Tevez sigue.
Tigre
Altas: Forclaz, Leizza, Tévez, Sánchez, Espíndola, Lecanda, Viganoni.
Bajas: Elías Cabrera.
DT: Diego Dabove continúa.
Unión
Altas: Junior Marabel, Enzo Roldán, Arturia, Bircher, Morales, González, Palacio, Bustos, Juárez, Santino Vera.
Bajas: Jerónimo Dómina, Lucas Gamba.
DT: Leonardo Madelón sigue.
Vélez
Altas: Thiago Vecino, Miguel Brizuela, Franco Díaz, Garayalde, Coronel, Cabrera, Piñeiro, Berón.
Bajas: Thiago Fernández, Agustín Bouzat.
DT: Guillermo Barros Schelotto continúa.