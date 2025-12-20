Secciones
El mercado de pases de Primera División no descansa: todos los movimientos en los clubes hasta ahora

Con decenas de regresos de préstamos, varias salidas importantes y una posible transferencia récord encabezada por River, el mercado de pases empieza a delinear el mapa de la próxima temporada en la Primera División del fútbol argentino.

Leonel Di Plácido, el flamante refuerzo del conjunto Decano Leonel Di Plácido, el flamante refuerzo del conjunto Decano
20 Diciembre 2025

El mercado de pases del fútbol argentino comenzó a tomar forma con numerosos regresos de jugadores cedidos, salidas libres y algunos movimientos que empiezan a marcar tendencia. A continuación, el detalle club por club, con altas, bajas y situación del cuerpo técnico, en un panorama que todavía está lejos de cerrarse, pero ya ofrece señales claras de cómo se rearmará cada plantel para la próxima temporada.


Aldosivi

Altas: Elías Brítez (San Telmo), Lucas Rodríguez (libre de Instituto), Joaquín Novillo (libre), Franco Leys (libre), Esteban Rolón (libre).
 Bajas: Jorge Carranza (retiro), Giuliano Cerato (regresa a Instituto).
 DT: Guillermo Farré continúa.


Argentinos Juniors

Altas: Francis Mac Allister, Leonel Mosevich, Maxi Romero, Matías Lugo, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Jonathan Galván, Gastón Verón, Manuel Guillén, Yair González, Facundo Báez, Juan Manuel Cabrera, Leandro Finochietto, Daniel Meza, Bruno Villalba, Gabriel Rocha, Nicolás Tolosa, Lucas Ambrogio, Pablo Minissale.
 Bajas: —
 DT: Nicolás Diez sigue.


Atlético Tucumán

Altas: Leonel Di Plácido (libre).
 Bajas: Leandro Díaz, Damián Martínez, Guillermo Acosta (libres), Kevin López (regresa a Independiente).
 DT: Hugo Colace continúa.


Banfield

Altas: Mauricio Roldán, Gino Santilli, Lautaro Villegas, Federico Medina, Marcos Echeverría (todos regresos de préstamo).
 Bajas: Damián Díaz, Frank Castañeda (libres).
 DT: Pedro Troglio sigue.


Barracas Central

Altas: Bahiano García (Colegiales), Carlos Arce (Los Andes).
 Bajas: Javier Ruiz (Independiente), Marcos Ledesma y Manuel Duarte (Defensa y Justicia).
 DT: Rubén Darío Insua continúa.


Belgrano

Altas: Lucas Bustos, Tomás Castro, Francisco Facello.
 Bajas: Franco Jara (libre).
 DT: Ricardo Zielinski sigue.


Boca Juniors

Altas: Regresan más de veinte jugadores tras cesiones, entre ellos Marcelo Weigandt (Inter Miami), Juan Ramírez (Lanús), Gonzalo Maroni, Nicolás Orsini, Bruno Valdez, Norberto Briasco, Jabes Saralegui y varios juveniles.
 Bajas: Ignacio Miramón (Lille), Cristian Lema, Frank Fabra (libres).
 DT: Claudio Úbeda continúa.

Frank Fabra deja Boca luego de 10 años Frank Fabra deja Boca luego de 10 años

Central Córdoba

Altas: Elián Robles (Acassuso).
 Bajas: Lucas Abascia, José Florentín (libres).
 DT: Lucas Pusineri es el nuevo entrenador.


Defensa y Justicia

Altas: Importante cantidad de regresos, incluidos Marcos Ledesma, Manuel Duarte, Julián López, Darío Cáceres y otros jóvenes.
 Bajas: Tobías Rubio (vuelve a Racing).
 DT: Mariano Soso continúa.


Deportivo Riestra

Altas: José Ingratti (préstamo), Maximiliano Benítez, Samuel Portillo, Gonzalo Bravo.
 Bajas: Pedro Ramírez, Jaime Barceló, Nahuén Montoya, Santiago Vera, Franco Fagúndez.
 DT: Gustavo Benítez sigue.


Estudiantes de La Plata

Altas: Regresos de Ezequiel Naya, Agustín Palavecino, Gonzalo Piñeiro, Axel Atum y otros.
 Bajas: Leonardo Suárez (libre).
 DT: Eduardo Domínguez debe definir su continuidad.


Estudiantes de Río Cuarto

Altas/Bajas: Sin movimientos confirmados.
 DT: Iván Delfino continúa.


Gimnasia y Esgrima La Plata

Altas: Bautista Barros Schelotto, Guillermo Enrique, Alexis Steimbach, Francisco Vergara, Ignacio Fernández (libre de River).
 Bajas: Nicolás Garayalde (Vélez).
 DT: Fernando Zaniratto fue ratificado.


Gimnasia de Mendoza

Altas: Luciano Paredes (préstamo), Juan Franco.
 Bajas: Varias salidas, entre ellas Rigamonti, Nadalin, Servetto y Lucas Bustos.
 DT: Ariel Broggi continúa.


Huracán

Altas: Matías Polvera, Mauro Villar.
 Bajas: Ramón Ábila (libre), Agustín Urzi, Matías Tissera.
 DT: Diego Martínez es el nuevo entrenador.


Independiente

Altas: Regresos de Nicolás Vallejo, Ignacio Maestro Puch, Kevin López, Rodrigo Márquez, entre otros.
 Bajas: —
 DT: Gustavo Quinteros sigue.


Independiente Rivadavia 

Altas: Gonzalo Ríos, Iván Valdez, José Florentín.
 Bajas: Numerosas, incluidos Abecasis y Tonetto (retiro), Marinelli, Lastra, Villa.
 DT: Alfredo Berti continúa.


Instituto

Altas: Giuliano Cerato, Jonathan Dellarossa, Emanuel Bilbao, Agustín Massaccesi, Leonardo Monje, Franco Jara.
 Bajas: Franco Díaz, Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez, Papaleo, Juan Franco.
 DT: Daniel Oldrá sigue.


Lanús

Altas: Rocco Ríos Novo, Jeremías Chavero, Samuel Carega, Maximiliano González, Tomás Guidara.
 Bajas: Armando Méndez, Juan Ramírez, Alexis Canelo.
 DT: Mauricio Pellegrino continúa.


Newell’s

Altas: Armando Méndez.
 Bajas: Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni, Lucas Hoyos.
 DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.


Platense

Altas: —
 Bajas: Barros Schelotto, Herrera, Orsini, Márquez.
 DT: Walter Zunino es el nuevo entrenador.


Racing

Altas: Regresos de Baltasar Rodríguez, Tagliamonte, Gastón Gómez, Elordi, Rubio, Fértoli, entre otros.
 Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Johan Carbonero, Santino Vera.
 DT: Gustavo Costas sigue.


River Plate

Altas: Regresos múltiples y la llegada de Fausto Vera.
 Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Borja, Gattoni.
Dato clave: River habría acordado con Palmeiras la compra de Aníbal Moreno por 7 millones de dólares, lo que se perfila como la operación más importante del mercado hasta el momento, a la espera de oficialización.
 DT: Marcelo Gallardo continúa.

Aníbal Moreno, jugador que llegó a la final de la Copa Libertadores y debutó en la Selección Argentina este 2025, está muy cerca de llegar a River Aníbal Moreno, jugador que llegó a la final de la Copa Libertadores y debutó en la Selección Argentina este 2025, está muy cerca de llegar a River

Rosario Central

Altas: Ignacio Russo, Luciano Ferreyra.
 Bajas: —
 DT: Jorge Almirón es el nuevo entrenador.


San Lorenzo

Altas: Numerosos regresos, incluidos Nahuel Barrios, Devecchi, Silva, Bruera y otros.
Bajas:
 DT: Damián Ayude sigue.


Sarmiento

Altas: Borasi, Marsengo, Andueza, Quiroga, Gallardo.
 Bajas: —
 DT: Facundo Sava continúa.


Talleres

Altas: Bruno Barticciotto.
 Bajas: Burrai, Botta, Portilla.
 DT: Carlos Tevez sigue.


Tigre

Altas: Forclaz, Leizza, Tévez, Sánchez, Espíndola, Lecanda, Viganoni.
 Bajas: Elías Cabrera.
 DT: Diego Dabove continúa.


Unión

Altas: Junior Marabel, Enzo Roldán, Arturia, Bircher, Morales, González, Palacio, Bustos, Juárez, Santino Vera.
 Bajas: Jerónimo Dómina, Lucas Gamba.
 DT: Leonardo Madelón sigue.


Vélez

Altas: Thiago Vecino, Miguel Brizuela, Franco Díaz, Garayalde, Coronel, Cabrera, Piñeiro, Berón.
 Bajas: Thiago Fernández, Agustín Bouzat.
 DT: Guillermo Barros Schelotto continúa.


Comentarios