Desafíos en San Miguel de Tucumán: se cumplen dos años de la emergencia ambiental

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó en el Concejo Deliberante el último informe ambiental del año, correspondiente al período agosto-octubre. Sobre los avances, Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, resaltó “el aumento sostenido del porcentaje de basurales erradicados”. El informe indica que, si bien se detectaron 19 vertederos nuevos, un total de 34 fueron saneados. En enero se cumplen dos años desde el dictado de la emergencia sanitaria en la Capital.
Una de las principales problemáticas que motivó el dictado de la emergencia, regida bajo las ordenanzas N° 5.333 y N° 5.412 es la permanencia de basurales a cielo abierto en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Para combatir este y otros desafíos, la oficina ambiental lanzó una serie de operativos, como los programas Separá, Transformá y Educá, cuyos avances deben ser presentados cada trimestre ante el Concejo Deliberante que preside Fernando Juri.
Con respecto a los vertederos de residuos en la vía pública, el último informe indica que hubo una suba: de 448 basurales existentes en agosto, pasaron a 461 en octubre. “Esta diferencia es el resultado del fortalecimiento de la capacidad municipal para detectar, registrar y actualizar el mapa de basurales con mayor nivel de detalle”, afirma el escrito.
Seguido a ello, explica que “este incremento no implica la aparición de basurales nuevos, sino la identificación de puntos que históricamente no habían sido registrados, ya sea por la dificultad de acceso o porque se encuentran en áreas que no están bajo jurisdicción municipal”.
En paralelo, el informe redactado por el municipio que encabeza Rossana Chahla advierte que, mientras que el total de basurales aumentó porque se hizo una detección más fina, la cantidad de vertederos activos descendió de 271 a 250. “En paralelo, la cantidad de basurales inactivos continúa creciendo, reflejando una mejora real en el saneamiento urbano”, agrega el texto.
Además, Migliavacca aseguró que un progreso importante en la Capital fue “la limpieza integral de todos los canales de la ciudad, como acción clave de prevención ambiental y sanitaria, reduciendo riesgos de anegamientos y mejorando el escurrimiento urbano”.
Por otro lado, la funcionaria planteó que la gestión integral de residuos, con mayor separación en origen y ampliación de puntos verdes se fortaleció; y que se consolidaron soluciones específicas para distintos tipos de residuos, como la gestión diferenciada de neumáticos fuera de uso a través del Neumatón. A su vez, Migliavacca destacó la puesta en funcionamiento del Campus Ambiental, que es visitado por escuelas, instituciones y vecinos.
“A casi dos años del dictado de la emergencia ambiental, el balance es claramente positivo y marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de la ciudad. Bajo la conducción de la intendenta, la cuestión ambiental dejó de ser un tema aislado para convertirse en una política pública prioritaria, transversal y sostenida en el tiempo”, aseveró Migliavacca. Y agregó: “el desafío hacia adelante es consolidar y profundizar estos avances, pero el balance de estos dos años demuestra que la emergencia ambiental fue una decisión acertada, necesaria y transformadora”.