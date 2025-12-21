Desafíos en San Miguel de Tucumán: se cumplen dos años de la emergencia ambiental

“A casi dos años del dictado de la emergencia ambiental, el balance es claramente positivo y marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de la ciudad. Bajo la conducción de la intendenta, la cuestión ambiental dejó de ser un tema aislado para convertirse en una política pública prioritaria, transversal y sostenida en el tiempo”, aseveró Migliavacca. Y agregó: “el desafío hacia adelante es consolidar y profundizar estos avances, pero el balance de estos dos años demuestra que la emergencia ambiental fue una decisión acertada, necesaria y transformadora”.