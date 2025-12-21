IA: mitos y realidades

Si 2025 inaugura una etapa “postbombo”, la discusión deja de ser una disputa de relatos y pasa a ser una prueba de realidad: qué aporta la IA en términos verificables, con qué coste económico, energético y reputacional, y con qué límites claros. En ese marco, la ética no es un apéndice moral ni un freno a la innovación, sino el criterio integrador que debe atravesar estrategia, gobernanza, seguridad, cumplimiento y diseño tecnológico: no basta con que algo sea posible; hay que justificar por qué debe hacerse, para quién, con qué riesgos y bajo qué condiciones. La IA no es una tecnología empresarial clásica: su opacidad, su naturaleza probabilística y su capacidad de operar a escala amplifican errores y sesgos, erosionan confianza y abren frentes legales; por eso, equidad, transparencia/explicabilidad, responsabilidad y privacidad no son “valores deseables”, sino requisitos operativos. Una mirada crítico-realista exige abandonar promesas grandilocuentes y elegir usos acotados, medibles y auditables, preferentemente con enfoques híbridos donde lo predictivo aporte trazabilidad y lo generativo funcione con supervisión, controles y objetivos concretos. La vara del liderazgo responsable es simple y exigente: valor demostrable, daños evitados, impactos sobre empleados y partes interesadas anticipados, y rendición de cuentas incorporada desde el inicio, no cuando el sistema ya falló.