Cristina Kirchner tuvo que ser internada en un sanatorio por un cuadro de apendicitis

La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue internada este sábado por la tarde en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir un fuerte dolor abdominal mientras se encontraba en su domicilio donde cumple arresto domiciliario.
Según confirmaron fuentes allegadas a la ex mandataria, el episodio ocurrió en su departamento de la calle San José al 1100. Ante la dolencia, un equipo médico se presentó en el lugar y, tras una primera evaluación, resolvió que era necesario su traslado a un centro de salud para realizarle estudios más exhaustivos.
Con la correspondiente autorización judicial, Cristina fue derivada al Sanatorio Otamendi, institución en la que suele atenderse y donde permanece internada para su observación. Ese centro de salud fue el mismo en el que, en 2021, se sometió a una histerectomía, última intervención quirúrgica de la que se tuvo conocimiento público.
A lo largo de los años, la ex jefa de Estado atravesó distintos episodios de salud. En 2012, durante su presidencia, fue operada por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.
Un año después, en 2013, se le practicó una intervención por una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.
Cristina Kirchner cumple desde junio pasado arresto domiciliario en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad. Por disposición judicial, tiene restringido el régimen de visitas y el tiempo de sus reuniones, además de portar una tobillera electrónica de control.
Esta semana, la Justicia autorizó un pedido presentado por su defensa para que la expresidenta pueda acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio donde reside, una flexibilización en las condiciones de su detención domiciliaria.