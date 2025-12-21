Robar libros en Navidad

Yendo al grano, digamos que un libro con alarma es imposible de hurtar; pero son los menos, y el primer paso es detectarlas. Las más burdas consisten en un adhesivo cuadrado de unos 4 cm que suele venir en las contratapas o páginas finales, o en el interior de las sobrecubiertas. Son muy fáciles de localizar, pero casi imposibles de remover sin grandes destrozos. Las más modernas y discretas consisten en un único hilo de alambre que se calza en la unión de las páginas interiores; aunque más complicado, este elemento puede detectarse dejando correr las páginas con suavidad hasta notar un pequeño salto que indica su presencia. Todo es cuestión de práctica. Una vez verificado que el ejemplar está limpio, se pasa a la fase dos de la operación: el peregrinaje por la librería hasta un punto en que se pueda ocultar el libro entre las ropas. Hay, por supuesto, un evidente escollo: las cámaras de vigilancia, no siempre expuestas a la vista de todos. El procedimiento para evadirlas y la manera de salir limpiamente a la calle sin levantar sospechas está estudiado y resulta infalible, pero no puedo revelarlo aquí, aunque sí diré que se trata de pura lógica y que requiere escasa habilidad. Y, eso sí, un muy firme y decidido carácter.