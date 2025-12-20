Secciones
DeportesFútbol

En medio del sondeo de Boca Juniors, Miguel Borja tomó una decisión sobre su futuro

El colombiano se entrena en su país mientras el "Xeneize" ya realizó el primer contacto para incorporarlo.

En medio del sondeo de Boca Juniors, Miguel Borja tomó una decisión sobre su futuro
Hace 2 Hs

La novela de Miguel Borja sumó un nuevo capítulo luego de que el delantero decidiera no presentarse a la pretemporada de River. Aunque mantiene contrato vigente hasta fin de mes, Marcelo Gallardo liberó a los jugadores que no serán tenidos en cuenta y el colombiano regresó a su país para entrenarse por su cuenta.

Desde Colombia, Borja compartió imágenes realizando trabajos físicos mientras disfruta tiempo con su familia. La postura del delantero es clara: no continuará en River tras el 31 de diciembre, cuando quede en libertad de acción.

En este contexto, Boca apareció como el principal interesado en contratarlo. Según informó César Luis Merlo, ya hubo un primer contacto entre dirigentes del "Xeneize" y el atacante, quien habría manifestado interés en sumarse al club de Brandsen 805.

River ya había comunicado su salida semanas atrás, por lo que la definición de su futuro dependerá exclusivamente de la oferta que reciba a partir de enero. El mercado de pases lo tiene como uno de sus protagonistas.

Un pase que puede agitar el mercado

Si Borja termina firmando en Boca, será uno de los movimientos más resonantes del verano. El delantero dejó la puerta abierta y el club xeneize ya dio el primer paso para intentar seducirlo.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeMarcelo GallardoMiguel Borja
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece
1

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
2

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
3

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín
5

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín
6

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Más Noticias
Es totalmente mentira: la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

Doble turno y presión alta: Colace define la identidad de Atlético Tucumán antes de Navidad

Doble turno y presión alta: Colace define la identidad de Atlético Tucumán antes de Navidad

Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Comentarios