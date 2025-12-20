En medio del sondeo de Boca Juniors, Miguel Borja tomó una decisión sobre su futuro

La novela de Miguel Borja sumó un nuevo capítulo luego de que el delantero decidiera no presentarse a la pretemporada de River. Aunque mantiene contrato vigente hasta fin de mes, Marcelo Gallardo liberó a los jugadores que no serán tenidos en cuenta y el colombiano regresó a su país para entrenarse por su cuenta.
Desde Colombia, Borja compartió imágenes realizando trabajos físicos mientras disfruta tiempo con su familia. La postura del delantero es clara: no continuará en River tras el 31 de diciembre, cuando quede en libertad de acción.
En este contexto, Boca apareció como el principal interesado en contratarlo. Según informó César Luis Merlo, ya hubo un primer contacto entre dirigentes del "Xeneize" y el atacante, quien habría manifestado interés en sumarse al club de Brandsen 805.
River ya había comunicado su salida semanas atrás, por lo que la definición de su futuro dependerá exclusivamente de la oferta que reciba a partir de enero. El mercado de pases lo tiene como uno de sus protagonistas.
Un pase que puede agitar el mercado
Si Borja termina firmando en Boca, será uno de los movimientos más resonantes del verano. El delantero dejó la puerta abierta y el club xeneize ya dio el primer paso para intentar seducirlo.