River puso primera: Fausto Vera ya se entrenó y Gallardo espera más refuerzos para 2026

Con el ex Argentinos ya firmado, el "Millonario" inició la puesta a punto mientras define más incorporaciones y planifica una pretemporada con viajes y triple competencia.

Hace 1 Hs

El equipo de Marcelo Gallardo comenzó oficialmente su preparación para la temporada 2026. El plantel de River se presentó este sábado en el River Camp para los estudios médicos de rigor, con una novedad destacada: la presencia de Fausto Vera, primer refuerzo de un mercado en el que el club espera seguir sumando jerarquía.

Con triple competencia por delante -Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana-, la planificación apunta a un enero intenso y con movimiento. 

Según definió la dirigencia, River trabajará hasta el 3 de enero en Ezeiza, viajará el 4 a San Martín de los Andes para una semana de entrenamientos y luego cerrará su preparación en Punta del Este, del 11 al 18.

Gallardo aguarda novedades por los futbolistas apuntados para reforzar el once titular: Aníbal Moreno, Santiago Ascacíbar y Gianluca Prestianni son los nombres que la dirigencia intenta abrochar antes del debut oficial del 25 de enero ante Barracas Central.

Las bajas del "Millonario"

Mientras tanto, el club ya confirmó las salidas para 2026: Enzo Pérez, Nacho Fernández (nuevo refuerzo de Gimnasia), Gonzalo Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni dejarán la institución.

