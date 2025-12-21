Más de 50 talleres de verano gratuitos: cómo inscribirte y cuáles son las opciones

Este viernes la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que los Centros Culturales dependientes de la capital tendrán actividades extraordinarias durante el verano. En enero y febrero se dictarán más de 50 talleres con actividades variadas para público de todas las edades. Se podrá elegir entre actividades artísticas y musicales, artesanales o deportivas.
Los talleres iniciarán en la primera semana de enero. Algunos se desarrollarán durante todo el primer mes del año y otros empezarán en febrero. Las inscripciones se realizarán de manera presencial desde el lunes 22 de diciembre, de lunes a viernes de 8 a 20 en cada uno de los centros culturales incluídos en el cronograma de verano.
Los cupos son limitados y las inscripciones son gratuitas, por lo que se recomienda asistir con la mayor celeridad posible para anotarse. Los espacios en los que se dictarán los talleres son el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 729), la Casa del Bicentenario (Adolfo de la Vega 505), el Centro Cultural Don Bosco (Don Bosco 1886) y la Casa de la Cultura (parque 9 de Julio).
Talleres de verano 2026: Casa de la Cultura
Inician en enero
- Pintura al óleo: lunes de 9.20 a 11.30
- Guitarra: jueves de 16 a 18
- Canto: jueves de 19 a 21
Inician en febrero
- Yoga: lunes de 8.30 a 9.30
- Folklore “Lunita Tucumana”: lunes de 18 a 20
- Danzas latinas: martes de 17 a 19
- Murga cantada: martes de 19 a 21 y miércoles de 17 a 19
- Folklore del Tiempo l’ñaupa: miércoles de 19 a 22 y viernes de 19.30 a 22
- Pintura acrílica: jueves de 15 a 18
- Folklore Chakay Mana: jueves de 19.30 a 22
- Teatro para adultos: viernes de 16 a 18
- Canto para vivir: viernes de 18 a 19.30
Talleres de verano 2026: Centro Cultural Don Bosco
Inician en enero
- Acrobacia en tela: lunes y jueves de 9 a 11
- Folklore Academia La Donosa: miércoles de 19 a 22
- Canto popular: martes de 19 a 21.30
- Reciclado y eco decorativo: lunes de 9 a 11
- Tejido dos agujas y crochet: martes de 15 a 17
Inician en febrero
- Artesanías y bijouterie: martes de 15 a 17
- Taekwondo: martes de 19 a 21
- Danza y expresión corporal: jueves de 18.30 a 20
- Sublimación: viernes de 17 a 21
- Danzas árabes: lunes y viernes de 19 a 21
- Folklore Academia Santos: miércoles de 20 a 22
- Tango: miércoles de 18 a 20
- Mosaiquismo: viernes de 14 a 17
- Bordado y pedrería: lunes de 15 a 18
- Canto: martes de 20 a 22
- Pintura acrílica para niños: martes de 18 a 20
- Yoga: jueves de 17.30 a 18.30
Talleres de verano 2026: Casa del Bicentenario
Inician en enero
- Folklore: lunes y martes de 18 a 20
- Danza árabe: lunes y jueves de 19 a 21 y sábados de 17 a 19
- Radio y comunicación: viernes de 10 a 20
- Anime: lunes de 16 a 18 y jueves de 17 a 19
Inician en febrero
- Teatro para adultos: miércoles de 17 a 19
- Corte y confección: sábados de 16 a 18
- Folklore: miércoles de 19 a 22 y viernes de 20 a 22
- Hip Hop: jueves de 19.30 a 21.30 y viernes de 20 a 21.30
- Rap: jueves y viernes de 19.30 a 21.30
- Danza libre: martes de 18.30 a 22
- Cerámica: martes de 17 a 22
- Canto para niños: sábados de 13 a 14.30
- Breaking: jueves y sábados de 17 a 19
- Neurogym: miércoles de 18 a 20
Talleres de verano 2026: Centro Cultural Mercedes Sosa
Inician en enero
- Diseño y moldería: martes de 9.30 a 12.30
- Origami para niños: grupo I, lunes de 18 a 19 - Grupo II, miércoles de 9.30 a 10.30
- Guitarra: lunes de 16 a 18
- Radio: jueves de 18 a 20
- Bordado y pedrería: martes de 19 a 21
Inician en febrero
- Teatro para niños: grupo I, lunes de 18 a 19 - Grupo II, miércoles de 16.30 a 18
- Tejido: martes de 9 a 12
- Ballet para adultos: martes y jueves de 9 a 10.30
- Club de lectura: martes de 18 a 20
- Folklore: martes de 20 a 21
- Grafología: martes de 20 a 21
- Baile urbano: jueves de 18 a 20
- Tango: sábados de 16 a 18
- Canto: sábados de 16 a 18
- Laboratorio de tango: sábados de 18 a 20
- Filatelia: sábados de 17.30 a 20.30