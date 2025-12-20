Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Gabriela Sabatini llegó a la Argentina en el marco de las fiestas de fin de año, algo que no ocurría hace mucho tiempo. Distanciada de su familia desde 2020, su arribo al país hizo surgir rumores de una reconciliación familiar. Sin embargo, tanto "Ova" como la ex tenista fueron contundentes con sus declaraciones. Ante las cámaras de A la tarde (América TV), el actor dio a entender que no habrá una reunión: “Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar”, respondió el artista.