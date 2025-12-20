Secciones
Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Luego de sorprender con su inasistencia a la gran boda de su sobrina, la extenista habría tomado una determinante con su vínculo familiar.

Hace 2 Hs

Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ni el paso de los años ni una boda extremadamente costosa pudieron reunir a los hermanos Sabatini. Desde el fallecimiento de sus padres, algo se quebró en la relación entre Osvaldo y Gabriela Sabatini, una ruptura que se centró en los bienes a heredar. El escándalo permanece latente y ahora Catherine Fulop decidió hablar.

Gabriela Sabatini llegó a la Argentina en el marco de las fiestas de fin de año, algo que no ocurría hace mucho tiempo. Distanciada de su familia desde 2020, su arribo al país hizo surgir rumores de una reconciliación familiar. Sin embargo, tanto "Ova" como la ex tenista fueron contundentes con sus declaraciones. Ante las cámaras de A la tarde (América TV), el actor dio a entender que no habrá una reunión: “Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar”, respondió el artista.

La tajante decisión de Gabriela Sabatini

Más allá de la actitud esquiva de Osvaldo, fue el periodista Daniel Fava quien explicó que gran parte del conflicto se reavivó con la ausencia de la extenista en el gran casamiento de su sobrina, Oriana Sabatini, con Paulo Dybala. En el programa de Karina Mazzocco de esta semana, el panelista precisó que, "salvo con su sobrina —con quien podría reconsiderar la relación—, es una decisión tomada de Gabriela Sabatini la de no tener nunca más vínculo con su familia". Cabe remarcar que, desde que el conflicto inició, la deportista nunca se pronunció al respecto.

Catherine Fulop lamentó el conflicto

Quien sí dio declaraciones fue Catherine Fulop, esposa del actor. Este viernes en LAM, la venezolana fue consultada por la polémica. En un principio, habló sobre la cuenta regresiva para el nacimiento de la primera hija de Oriana y Dybala. “Parece que fuera yo la que va a parir. La tengo loca a Ori, me clava el visto. Mi nieta nace en marzo, ya saqué pasajes para Roma. El 17 me voy”, contó, expectante ante el nacimiento de su nieta.

Pero el tono cambió y se volvió más serio cuando le consultaron por la relación con Gabriela, su cuñada. “Esto data de hace dos años, así que duele, pero no tanto como antes y yo prefiero no hablar para no ponerlo más triste a él”, deslizó Catherine refiriéndose a su marido. Y profundizó: “Él sufre mucho, se pone demasiado triste, se queda callado. Le da como un bajón porque para él fue inesperado”.

Luego de hacer hincapié en la aflicción de su marido, Fulop dejó en claro que es un conflicto entre hermanos. “Lo que pasó lo saben ellos y algún día capaz se sabe, o no, porque pertenece al ámbito privado de la familia. Ojalá que la futura nieta nos una, porque siempre fuimos muy unidos. De hecho seguimos acá, con nuestros amigos, con los primos... estamos todos acá”, sentenció la artista.

