Se aplaza para enero la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Enojo de agricultores

Al margen de la cumbre del jueves en Bruselas entre jefes de Estado y de gobierno de la UE, miles de agricultores manifestaron su ira. Según la policía de la ciudad, 7.300 personas, con unos 50 tractores, participaron en la protesta autorizada, la mayoría pacíficamente. Pero al barrio europeo llegaron otros 950 tractores, que bloquearon varias calles y se registraron varios incidentes.