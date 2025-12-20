Cine: una torta de 35.000 millones de dólares

Para que el cine en el cine se mantenga vivo el negocio tiene que funcionar, de lo contrario el streaming ganará una partida en la que corre con ventaja. En ese sentido, los cálculos de cara a 2026 son optimistas, ya que el estimado de recaudación global alcanza los 35.000 millones de dólares. El análisis presentado por Gower Street Analytics habla de un crecimiento de la taquilla del 5% respecto de este año, aunque todavía lejos de los números que se registraban antes de la pandemia. Precisamente, en 2019 se alcanzó el récord con 42.300 millones de dólares, proyección ascendente que las cuarentenas dispuestas alrededor del mundo cortaron de cuajo.
Este entusiasmo -moderado, pero entusiasmo al fin- se basa en la impresionante cantidad de “tanques” que los grandes estudios lanzarán a lo largo del 26. En la medida que esas películas se mantengan vigentes en las salas los números subirán; todo depende de que las plataformas no se apuren a sumarlas a la oferta on-demand. Es una de las batallas de fondo que se libran en la industria, potenciada por la pugna que mantienen Netflix y Paramount por comprar al gigante Warner.
El factor chino
Gower Street detalló cuál es la incidencia de cada región en el horneado de esta torta: de mayor a menor, Norteamérica, Europa, Asia (excluyendo China), África y América latina. Precisamente, el factor chino es central en la ecuación, ya que puede reconducir las cifras hacia arriba o hacia abajo. Es, además, el más difícil de prever a causa de lo fluctuante de los gustos e intereses de un público ajeno a las encuestas cuantitativas o los sondeos de opinión con los que se mueve Hollywood. Si algún estreno les gusta (muchísimo) a los chinos, seguramente habrá más de 35.000 millones de dólares para contar. La industria cruza los dedos.
En cuanto a los títulos, infinidad de franquicias exitosas aportarán lo suyo a las marquesinas. Habrá películas de Marvel (el regreso de los Avengers y lo nuevo de Spider Man), DC (la presentación de Supergirl y el debut de Clayface) y Star Wars (el acceso a la pantalla grande de The Mandalorian y el pequeño Grogu). Christopher Nolan presentará su versión de “La Odisea” y Steven Spielberg impactó esta semana con el tráiler de “Disclosure day”; Disney lanzará la quinta entrega de Toy Story y el live action de Moana; también llegará la tercera parte de la saga “Dune”. Y mucho más, incluyendo películas de los Minions, Scream, Shrek, Rápidos y furiosos, Street Fighter, Super Mario, Jumanji, La Era del Hielo, Aladino, Scary Movie, los Fockers; la precuela de “Los juegos del hambre”, la biopic de Michael Jackson, un live action de He-Man, la remake de “La momia”, el regreso al universo Narnia y la resurrección de Cristo filmada por Mel Gibson. Y eso que la lista es considerablemente más extensa.