Cine: una torta de 35.000 millones de dólares

En cuanto a los títulos, infinidad de franquicias exitosas aportarán lo suyo a las marquesinas. Habrá películas de Marvel (el regreso de los Avengers y lo nuevo de Spider Man), DC (la presentación de Supergirl y el debut de Clayface) y Star Wars (el acceso a la pantalla grande de The Mandalorian y el pequeño Grogu). Christopher Nolan presentará su versión de “La Odisea” y Steven Spielberg impactó esta semana con el tráiler de “Disclosure day”; Disney lanzará la quinta entrega de Toy Story y el live action de Moana; también llegará la tercera parte de la saga “Dune”. Y mucho más, incluyendo películas de los Minions, Scream, Shrek, Rápidos y furiosos, Street Fighter, Super Mario, Jumanji, La Era del Hielo, Aladino, Scary Movie, los Fockers; la precuela de “Los juegos del hambre”, la biopic de Michael Jackson, un live action de He-Man, la remake de “La momia”, el regreso al universo Narnia y la resurrección de Cristo filmada por Mel Gibson. Y eso que la lista es considerablemente más extensa.