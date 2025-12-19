El dólar oficial operó estable hoy, pero el "blue" registró su mayor avance semanal en tres meses

El mercado cambiario terminó la semana sin grandes cambios tras el anuncio de la administración de Javier Milei sobre las bandas cambiarias. En la jornada de hoy, el dólar oficial finalizó a $1.475 para la venta y a $1.425 para la compra, el mismo valor que en las dos ruedas previas, en las pizarras del Banco Nación (BNA).