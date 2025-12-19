Secciones
El dólar oficial operó estable hoy, pero el "blue" registró su mayor avance semanal en tres meses

El tipo de cambio mayorista retrocedió $1 y cerró en $1.451, luego de haber registrado dos subas consecutivas en las ruedas previas.

Hace 1 Hs

El mercado cambiario terminó la semana sin grandes cambios tras el anuncio de la administración de Javier Milei sobre las bandas cambiarias. En la jornada de hoy, el dólar oficial finalizó a  $1.475 para la venta y a $1.425 para la compra, el mismo valor que en las dos ruedas previas, en las pizarras del Banco Nación (BNA).

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó nueve unidades en los últimos cinco días. Sin embargo, hoy retrocedió $1 y cerró en $1.451, luego de haber registrado dos subas consecutivas en las ruedas previas. De esta manera, la cotización quedó a una distancia del 4,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.

Los dólares financieros operaron con bajas. El MEP descendió 0,1% hasta los $1.499,10, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó 0,5% y se posicionó en $1.544,69. En ambos casos, las brechas se ubicaron entre el 3,4% y el 6,7%, respectivamente.

Por su parte, el dólar “blue” registró su segunda caída diaria consecutiva. No obstante, pese al retroceso de la jornada, anotó su mayor suba semanal en los últimos tres meses. Según operadores de la city, el informal cayó $5 y cerró en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

El prestigioso semanario británico The Economist analizó el reciente giro en la política económica del gobierno de Javier Milei, al centrar su atención en las modificaciones del Banco Central sobre el régimen de bandas cambiarias y la acumulación de reservas. Aunque la publicación ofreció una mirada general positiva y minimizó el impacto inflacionario “será un aumento modesto”, dejó una advertencia contundente. “El viaje monetario del señor Milei aún no terminó”, dijeron.

Según el análisis, el Presidente optó por un “cambio crucial” ejecutado de manera discreta, a través de “un comunicado repleto de jerga técnica publicado en la web del Banco Central”. La medida implica que el peso, que hasta ahora se movía en una banda con un deslizamiento del 1% mensual, comenzará a flotar con mayor libertad a partir de enero.

"The Economist" detalló que las bandas ahora se ampliarán al ritmo de la inflación (actualmente en torno al 2,5% mensual). Esta decisión permitirá que el peso, considerado sobrevaluado por el mercado, se debilite más rápidamente, al facilitar el objetivo oficial de “comprar unos 10.000 millones de dólares en reservas internacionales el próximo año”.

El artículo señaló que, si bien la estrategia de mantener el peso fuerte ayudó a bajar la inflación, tuvo costos altos. “Afectó las exportaciones, impulsó las importaciones y dificultó la acumulación de reservas”, al generar inquietud en el FMI y en los acreedores externos.

El medio británico sugirió que el peso estuvo “en peligro de desplomarse” antes de las elecciones, lo que hubiese amenazado el proyecto reformista de Milei. En ese escenario, destacaron un respaldo extraordinario del Departamento del Tesoro de EEUU que “alivió la presión y ayudó a Milei a ganar”.

Tras los anuncios, la respuesta fue favorable. “El FMI acogió de inmediato el cambio, al igual que los mercados: las acciones y los bonos subieron, sugiriendo un pronto regreso a los mercados de capitales globales”, resaltaron.

Pese al optimismo, "The Economist" aclaró que “esto está lejos de ser una flotación total”. Al citar a la consultora londinense Capital Economics, advirtieron que el peso podría seguir sobrevaluado, ya que el nuevo esquema permite que la moneda se debilite, "pero solo marginalmente".

