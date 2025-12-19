Trofeo de Campeones: Estudiantes y Platense buscarán una nueva estrella

Si el encuentro termina igualado tras el tiempo reglamentario, se jugarán 30 minutos más; si persiste el empate, se definirá desde el punto del penal. El vencedor de este duelo sumará una copa nacional a su palmarés y tendrá la chance de jugar por tres títulos más: la Supercopa Argentina, frente a Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional, frente a Rosario Central, y la flamante Recopa Argentina, que será un triangular junto a la “Lepra” mendocina y al “Canalla”.