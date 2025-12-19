Trofeo de Campeones: Estudiantes y Platense buscarán una nueva estrella

Mientras casi todo el fútbol argentino disfruta los últimos días de vacaciones y piensa en el comienzo de la pretemporada, la Asociación del Fútbol Argentino sigue repartiendo estrellas. Estudiantes y Platense irán por una más mañana desde las 18, cuando definan el Trofeo de Campeones en el estadio Único de San Nicolás. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y contará con ambas hinchadas.
El Pincha llega entonado después de lograr la épica en los penales contra Racing, luego de empatar en tiempo de descuento cuando todo parecía perdido. Platense, que tuvo un pésimo Torneo Clausura (salió último en su zona) busca volver a su mejor versión, y dar la gran sorpresa, como ya hizo en el Apertura donde gritó campeón por primera vez en su historia.
Verón y una guerra sin cuartel con la AFA
El presidente del club platense mantiene su enfrentamiento con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su ladero Pablo Toviggino. “Si tiene tanta valentía para tuitear, podría haber venido a buscarme, estábamos en el mismo estadio”, declaró picante sobre el tesorero de la AFA en Cielo Sports, un medio de su ciudad.
Aunque en las últimas semanas bajaron las sospechas sobre los arbitrajes, la guerra política y judicial sigue vigente; ahora, fueron imputados dos empresarios cercanos a la “Bruja”, que habían sido parte del proyecto fallido de inyectar capitales privados en el club “Pincharrata”.
Platense, sin nada que perder y con un DT con pasado en Tucumán
El Calamar tuvo un difícil Torneo Clausura. Tras la salida de la dupla Orsi-Gómez, el equipo pareció olvidar todas sus virtudes y finalizó en el último lugar en la tabla de la Zona B, con solo 12 puntos en 16 partidos. Ahora, la dirigencia planea volver a las bases: contrató a Walter Zunino, que fue ayudante de campo de la dupla durante seis años, incluido el paso por ambos grandes tucumanos.
Alargue, penales, y más finales para el ganador
Si el encuentro termina igualado tras el tiempo reglamentario, se jugarán 30 minutos más; si persiste el empate, se definirá desde el punto del penal. El vencedor de este duelo sumará una copa nacional a su palmarés y tendrá la chance de jugar por tres títulos más: la Supercopa Argentina, frente a Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional, frente a Rosario Central, y la flamante Recopa Argentina, que será un triangular junto a la “Lepra” mendocina y al “Canalla”.