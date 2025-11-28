Día de Acción de Gracias: qué significa Thanksgiving y cuál es su historia en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre y es una de las festividades más importantes de Estados Unidos. Millones de familias se reúnen en sus hogares para compartir la tradicional cena cuyo plato principal es el pavo. Pero ¿qué significa realmente esta celebración y cuál es su origen?
El origen del Día de Acción de Gracias
El primer Thanksgiving tuvo lugar en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth —en el actual estado de Massachusetts— celebraron su primera cosecha exitosa en América del Norte. Para agradecer la abundancia, organizaron un banquete de tres días al que invitaron a los miembros de la tribu Wampanoag, quienes los habían ayudado a sobrevivir al duro invierno anterior.
Según reconstruye National Geographic, durante esta celebración se compartieron pavo, calabazas, frutas secas y otros alimentos de la cosecha en un gesto de convivencia entre colonos y nativos.
Cómo se volvió una festividad nacional
Aunque este primer encuentro es considerado el antecedente histórico, el Día de Acción de Gracias recién comenzó a tomar forma como celebración nacional más de un siglo después.
1789: el presidente George Washington declaró oficialmente un día nacional de agradecimiento.
1863: en medio de la Guerra Civil, Abraham Lincoln proclamó que Thanksgiving se celebraría el último jueves de noviembre en todos los estados.
1941: el Congreso de EE.UU. estableció por ley que la fecha oficial sería el cuarto jueves de noviembre, como se mantiene hasta hoy.
Cómo es la cena típica de Acción de Gracias
Thanksgiving se vive en el ámbito familiar y la cena es el centro de la celebración. Si bien el menú varía entre regiones, hay platos icónicos que se repiten en casi todos los hogares.
Sur de Estados Unidos
Macarrones con queso
Cazuela de batata con malvaviscos
Aderezo de pan de maíz
Budín de maíz
Espinacas a la crema
Pastel de batata
Pastel de nueces pecanas
Medio Oeste
Cazuela de judías verdes
Cazuela de batata
Cazuela de papas hash browns con queso
Gelatina para acompañar
Pese a las diferencias regionales, el pavo asado es el plato infaltable. La BBC explica que su presencia se consolidó poco después de 1621 debido a que era un ave fácil de criar, de gran tamaño y capaz de alimentar a muchas personas.
El indulto al pavo: la tradición presidencial
Una de las tradiciones más llamativas de Thanksgiving ocurre en la Casa Blanca: el indulto al pavo. En esta ceremonia, el presidente de Estados Unidos perdona la vida a un pavo destinado a ser parte de la cena, permitiéndole vivir en un santuario o granja.
Aunque se atribuye al presidente Abraham Lincoln el primer indulto —relatado por el reportero Noah Brooks en 1865, cuando el hijo de Lincoln pidió salvar a un pavo—, la práctica moderna comenzó a institucionalizarse en la década de 1960. En 1963, John F. Kennedy decidió dejar vivir a uno de los pavos regalados a la Casa Blanca, gesto que marcó un antecedente directo de la ceremonia actual.