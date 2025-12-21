Google suma una plataforma con más de 1.300 cursos sobre inteligencia artificial y tecnología

Mientras la inteligencia artificial se mete cada vez más en el estudio, el trabajo y la vida cotidiana, Google dio un paso que pasó bastante inadvertido para muchos usuarios: lanzó Google Skills, una plataforma que reúne más de 3.000 cursos gratuitos sobre IA, tecnología y habilidades digitales en un sólo lugar.
No es una jugada aislada. Google viene apostando hace años a la formación online, con iniciativas como Google Actívate o Grow with Google. Pero ahora decidió ordenar todo ese universo educativo y poner el foco en lo que concentra la atención global: la inteligencia artificial y su aplicación práctica en distintos ámbitos.
Google Skills integra contenidos desarrollados por Google Cloud, Google DeepMind, Google for Education y Grow with Google, pensados para distintos niveles: desde personas que recién empiezan hasta quienes buscan especializarse o certificar conocimientos técnicos.
La propuesta no apunta sólo a “mirar cursos”, sino a aprender haciendo. Hay rutas guiadas, cápsulas breves para quienes tienen poco tiempo, y laboratorios interactivos donde se puede experimentar con herramientas reales de IA, programación y análisis de datos.
Aprender IA sin ser experto (ni pagar)
Uno de los grandes atractivos de Google Skills es que no exige conocimientos previos. Cualquier persona puede empezar desde cero y avanzar a su propio ritmo. Gran parte del catálogo es gratuito, incluyendo rutas completas sobre IA generativa, prompting y uso de herramientas como Gemini.
Además, Google incorporó elementos de gamificación: logros, rachas de estudio e insignias digitales que se pueden compartir en redes profesionales. Según datos de la propia compañía, este formato aumenta notablemente el compromiso de quienes estudian.
Más allá del aprendizaje, Google Skills también apunta a la empleabilidad. La plataforma permite obtener certificados y credenciales oficiales, que validan habilidades concretas y pueden marcar la diferencia en un currículum, especialmente entre jóvenes que buscan su primer trabajo o una reconversión laboral.
Incluso, Google conecta a quienes se capacitan con un consorcio de empresas que priorizan la contratación basada en habilidades, una tendencia que gana cada vez más terreno frente a los títulos tradicionales.
Cursos recomendados para empezar (o profundizar) en IA
Para quienes quieren pasar del interés a la práctica, Google Skills también ofrece cursos y guías breves orientadas a resolver problemas concretos del estudio y el trabajo cotidiano. El enlace para conocerlos todos es skills.google/?locale=es
Insights de clientes con IA: aprende a transformar conversaciones largas en datos claros e insights accionables, ideales para análisis, atención al cliente y toma de decisiones.
Personalización con prompts: guía práctica para crear prompts más precisos usando archivos de Google Drive como contexto, optimizando resultados con IA.
Prompting pro en Google Workspace: un framework para trabajar mejor con contexto, formato y objetivos, pensado para tareas académicas y profesionales.
Investigación de mercado con IA: herramientas para generar resúmenes, análisis y nuevas ideas en menos tiempo, que son útiles para proyectos, trabajos finales y emprendimientos.
Prompting oficial para Veo (video): el curso clave para dominar el modelo de generación de video de Google, desde la idea hasta el resultado final.
Aprende cualquier cosa con NotebookLM: un sistema para comprender hasta el 80% de cualquier tema, ideal para estudiar, organizar información y preparar exámenes.
Nano Banana Pro y prompting: prompts listos para usar y adaptar, pensados para ganar tiempo y mejorar resultados desde el primer día.
En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que los planes de estudio, contar con un espacio gratuito, flexible y actualizado para aprender inteligencia artificial es una ventaja difícil de ignorar. Google Skills no hace ruido, pero puede abrir muchas puertas: estudiar, practicar, certificarse y prepararse para trabajos que ya están llegando.
A veces, el futuro aparece sin aviso. Y esta vez, estaba escondido en una nueva pestaña de Google.