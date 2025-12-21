La dieta y el entrenamiento que siguió Sydney Sweeney para bajar 13 kilos en siete semanas: “Tuve que ser muy disciplinada”

Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por una polémica sino por una impactante transformación física. La actriz estadounidense tuvo que engordar 13 kilos para interpretar a la boxeadora Christy Martin y, apenas terminó ese rodaje, bajar todo ese peso en solo siete semanas para su nuevo proyecto cinematográfico, La asistenta, que se estrena el próximo 1 de enero.