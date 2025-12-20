La increíble vida de Taylor Humphrey, la mujer que cobra por elegir nombres para bebés ricos

Un caso con el que aprendió la lección y, desde entonces, da prioridad a las preferencias de sus clientes. A través de unos exhaustivos cuestionarios, obtiene un profundo conocimiento de la personalidad, los intereses y los gustos y aversiones de los padres en materia de nombres. Por unos 200 dólares, les envía por correo electrónico una larga lista de recomendaciones de nombres seleccionados, con el significado, el origen, las variantes ortográficas, la historia de popularidad e incluso la “vibración” de cada nombre.