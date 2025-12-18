Habló la mujer filmada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: “Fue la única vez”

El video mostró el momento exacto en el que ambos se abrazaban mientras disfrutaban del show de la banda británica. Al advertir que estaban siendo enfocados, ella se giró para taparse la cara y él se agachó para salir del plano. Desde el escenario, el propio Chris Martin ironizó sobre la situación: “O son muy tímidos o están teniendo un romance”. El comentario desató risas en el estadio, pero fuera de allí dio inicio a un escándalo de gran magnitud.