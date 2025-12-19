Cartas de lectores: ruidos molestos

Quería expresar mi molestia a todos los que tomaron las calles céntricas de Tucumán para estar tocando la bocina, gritando y tirando papeles picados ensuciando la vía pública. Además de todo el alboroto que producen y el desorden del tránsito, esta gente no respeta el código de convivencia Ciudadana de la Provincia de Tucumán. Trabajo en zona céntrica y no se puede hablar de la contaminación sonora que hay, además de las calles pequeñas como Laprida, 25 de Mayo, 9 de Julio, donde el tránsito se enlentece y todo se vuelve un caos. Yo fui joven y sé que muchos también deben sentir lo mismo que yo, y jamás molesté a nadie con ruidos ni ensuciando la vía pública con papel picado. Está muy bueno que el logro de graduarse o aprobar sus materias sean celebrados con euforia (hasta cierto límite) pero no se respeta al ciudadano que no tiene por qué soportar esa molestia; para eso hay lugares en el Parque 9 de Julio para que vayan y expresen su algarabía fuera de la zona céntrica que de por sí ya es un caos. Vivir en Tucumán cada día es más difícil, una aventura heroica de estar esquivando motocicletas, autos mal parados, ruido de motores y demás y encima se suma todo ese ruido que se podría evitar. Ojalá algún día el municipio entienda que esto es una ciudad, no una jungla, y que existen normas y leyes para que todos podamos vivir en paz y tranquilidad.