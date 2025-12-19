Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ruidos molestos
Hace 4 Hs

Quería expresar mi molestia a todos los que tomaron las calles céntricas de Tucumán para estar tocando la bocina, gritando y tirando papeles picados ensuciando la vía pública. Además de todo el alboroto que producen y el desorden del tránsito, esta gente no respeta el código de convivencia Ciudadana de la Provincia de Tucumán. Trabajo en zona céntrica y no se puede hablar de la contaminación sonora que hay, además de las calles pequeñas como Laprida, 25 de Mayo, 9 de Julio, donde el tránsito se enlentece y todo se vuelve un caos. Yo fui joven y sé que muchos también deben sentir lo mismo que yo, y jamás molesté a nadie con ruidos ni ensuciando la vía pública con papel picado. Está muy bueno que el logro de graduarse o aprobar sus materias sean celebrados con euforia (hasta cierto límite) pero no se respeta al ciudadano que no tiene por qué soportar esa molestia; para eso hay lugares en el Parque 9 de Julio para que vayan y expresen su algarabía fuera de la zona céntrica que de por sí ya es un caos. Vivir en Tucumán cada día es más difícil, una aventura heroica de estar esquivando motocicletas, autos mal parados, ruido de motores y demás y encima se suma todo ese ruido que se podría evitar. Ojalá algún día el municipio entienda que esto es una ciudad, no una jungla, y que existen normas y leyes para que todos podamos vivir en paz y tranquilidad.

Fernando Esteban Saade 

fernandosaade77@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Comentarios