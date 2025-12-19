La escasez de agua en el microcentro de Concepción

Se trata de una situación que no había sido expuesta durante el año y que cobra visibilidad ahora, como suele ocurrir en los momentos más calurosos de la temporada seca, cuando empiezan los fuertes requerimientos de líquido. Las noticias previas eran anuncios positivos de las autoridades provinciales y comunales: en mayo se anunció la puesta en marcha de un pozo en Iltico, que iba a dar solución a vecinos de ese barrio y de San Rafael, al oeste de Concepción, obra solicitada por la Municipalidad y por concejales y descripta como garantía de agua de buena calidad por el mismo intendente y por el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán.