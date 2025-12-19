La escasez de agua en el microcentro de Concepción

Unas 200 familias del microcentro de Concepción padecen desde hace tiempo una crítica escasez de agua potable, se consigna en nuestra edición de ayer. Los vecinos protestaron en una reunión llevada a cabo con autoridades de la Municipalidad y de la SAT y se relató que desde meses atrás los son auxiliados con camiones cisterna por los bomberos. Como salida inmediata, el intendente anunció que se ha encargado a una empresa de Catamarca la perforación de un nuevo pozo de 200 metros de profundidad en la calle Heredia. También se informó que Concepción necesita dos pozos más y una red troncal de cloacas.
La solución, por ahora, es precaria para los vecinos, que en estos días de intenso calor tienen que soportar la carencia de líquido mientras se espera que el pozo anunciado sea habilitado, lo cual no va a ocurrir antes de 10 días. A ello se agregan probables inconvenientes que fueron señalados por un vecino: “las cañerías se remontan a hace varias décadas. Son precarias. Por eso es posible que cuando se habilite el pozo estallen los conductos y sigamos con el mismo problema”. La contestación fue igualmente incierta: “vamos a ir dando respuesta en la medida que aparezcan los inconvenientes”, le dijo el funcionario de la empresa sanitaria.
Se trata de una situación que no había sido expuesta durante el año y que cobra visibilidad ahora, como suele ocurrir en los momentos más calurosos de la temporada seca, cuando empiezan los fuertes requerimientos de líquido. Las noticias previas eran anuncios positivos de las autoridades provinciales y comunales: en mayo se anunció la puesta en marcha de un pozo en Iltico, que iba a dar solución a vecinos de ese barrio y de San Rafael, al oeste de Concepción, obra solicitada por la Municipalidad y por concejales y descripta como garantía de agua de buena calidad por el mismo intendente y por el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán.
Ahora el jefe municipal plantea que “la Perla del Sur”, que tiene unos 80.000 habitantes, ha crecido exponencialmente en cantidad de gente y barrios y necesita con urgencia una solución de fondo a las demandas de ampliación y mejoramiento de los servicios sanitarios, razón por la cual se ha encargado la construcción del pozo y además ha planteado la posibilidad de que se municipalice el servicio.
Convendría que, hasta tanto se resuelva si se traspasa o no las prestaciones del sistema sanitario, haya coordinación y planificación entre la empresa y el municipio, como parecía haber a comienzos de año con el pedido y habilitación del pozo en Iltico, sobre todo si se considera que en los últimos dos años se han ido haciendo unos 50 pozos en distintas partes de la provincia. Muchos de ellos, con una profundidad de 300 metros, lo cual ha permitido habilitar agua de napas profundas.
Por otra parte, se debería coordinar tareas para que los vecinos reciban el auxilio de líquido necesario en estos tiempos de intensos calores, en los que el agua se convierte en una absoluta primera necesidad.