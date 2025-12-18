Julieta Ortega habló de su hijo y explicó por qué no lo deja solo en su casa

En ese sentido, destacó que la organización familiar funciona de manera armónica y que para ella es positivo que su hijo pase tiempo con su padre. “O sea que para mí es fantástico que se vaya enero con su papá y el año que yo estuve haciendo temporada de Mar del Plata, él me visitó un par de días, pero la verdad que en donde está, que está cerquita, está con amigos, primos, o sea que está fantástico”, agregó.