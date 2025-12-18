Julieta Ortega habló de su hijo y explicó por qué no lo deja solo en su casa

Julieta Ortega abrió su corazón y habló sin filtros sobre la maternidad. En una entrevista reciente, la actriz sorprendió al explicar el motivo por el cual no deja solo en su casa por muchos días a su hijo Benito, quien ya tiene 20 años.
“Mi hijo tiene 20, salió de la adolescencia. Veranea con el padre, nosotros en general hacemos mitad y mitad, pasa Navidad conmigo y a partir de Año Nuevo se va con el padre todo enero, fue así casi siempre, cuando era chiquito menos tiempo y ahora que es grande más. Y está conmigo todo el año”, afirmó Ortega en diálogo con Puro Show (El Trece).
En ese sentido, destacó que la organización familiar funciona de manera armónica y que para ella es positivo que su hijo pase tiempo con su padre. “O sea que para mí es fantástico que se vaya enero con su papá y el año que yo estuve haciendo temporada de Mar del Plata, él me visitó un par de días, pero la verdad que en donde está, que está cerquita, está con amigos, primos, o sea que está fantástico”, agregó.
La actriz también resaltó la buena relación y coordinación que mantiene con el padre de Benito desde su nacimiento. “Yo trabajo desde que él nació, así que con el padre nos arreglamos siempre muy bien, combinamos muy bien eso”, señaló.
El motivo
Durante la charla, Ortega fue consultada directamente sobre si ya le permite a su hijo quedarse solo en la casa. “¿Le dejas la casa sola, se queda ya solo o no?”, le preguntaron. Su respuesta fue contundente: “No, la casa sola no se la dejo, se la dejo dos noches. Cuando me iba de gira se la dejaba de jueves a sábado, de viernes. Pero no, muchos días la casa sola no”.
Por último, la actriz explicó que su decisión no tiene que ver con una desconfianza hacia su hijo, sino con preocupaciones propias. “Porque además no confío. Es re bueno mi hijo, no confío en, no sé... La llave de gas, viste esas cosas de las madres. No hace jodas, es muy tranquilo”, concluyó.