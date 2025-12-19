Efemérides del viernes 19 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 19 de diciembre de 2001 quedó marcado en la historia argentina como la fecha en la que se produjo la masiva movilización en contra de las medidas económicas implementadas por el ministro de Economía Domingo Cavallo durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que culminó con la renuncia de ambos al día siguiente y la escapada en helicóptero del ex presidente tras los disturbios con la policía y los cerca de 40 fallecidos en Plaza de Mayo.
También conocido como el "Argentinazo", la marcha se produjo luego de que De la Rúa decretara un Estado de sitio, aunque el pueblo argentino respondió con una movilización de cientos de miles de personas en Plaza de Mayo. El país atravesaba una profunda crisis económica, con una deuda pública de más de 200.000 millones de dólares, una pobreza que ascendía el 35% y con el desempleo cerca del 18%.
Luego de la renuncia y la huida del ex presidente en helicóptero y el fallecimiento de cerca de 40 manifestantes, el país tuvo cinco presidentes en once días: De la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodriguez Saá y Eduardo Camaño, hasta la llegada de Eduardo Duhalde, quien permaneció en el poder hasta las elecciones presidenciales de 2003.
En tanto, el 19 de diciembre de 1980 fallece el ex presidente argentino Héctor José Cámpora, una de las figuras más importantes del peronismo durante el exilio de Juan Domingo Perón en España. El dirigente peronista permanecía exiliado en México tras la llegada de la dictadura militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", que permaneció en el poder desde 1976 hasta 1983.
Cámpora fue presidente de la Nación entre mayo y julio de 1973 luego de ganar las elecciones presidenciales que le prohibían a Perón presentarse como candidato. Además, fue la mano derecha del ex presidente durante su exilio en España, y quien lideró la “Operación Retorno”, que culminó con su regreso el 17 de noviembre de 1972. Finalmente, renunció a su cargo a mediados de año y permitió que la fórmula Perón-Perón llegue a la presidencia ese mismo año.
A su vez, el 19 de diciembre de 1997 se estrena la película Titanic, escrita y dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart y Bill Paxton.
Si bien fue una de las producciones más costosas de todos los tiempos, la película fue un éxito total en taquilla, al punto que se convirtió en la más taquillera de la historia con una recaudación de más de 2.400 millones de dólares. Además, la película ganó 11 Premios Óscar (únicamente igualada por Ben-Hur y El Señor de los Anillos: el retorno del Rey).
Por su parte, el 19 de diciembre de 2017 falleció el actor argentino Lito Cruz a raíz de un infarto de miocardio, según confirmó su hija Micaela Cruz, quien además agregó que su padre “no sufrió y no se podía hacer nada”.
El artista tuvo un velorio abierto al público en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575 y posteriormente fue trasladado al Cementerio Municipal de Berisso. Durante su carrera fue galardonado con un Premio Martín Fierro por su papel en La condena de Gabriel Doyle, Dromo, El elegido y Sos mi hombre.
Efemérides del 19 de diciembre
1741 – Muere Vitus Jonassen Bering, navegante danés que demostró que América del Norte y Asia son dos continentes separados.
1790 – Nace Sir William Parry, explorador británico que intentó, sin éxito, encontrar el paso del Noroeste y llegar al polo norte. Consiguió ser el primero en sobrepasar los 11° de longitud en el Ártico.
1833 – Muere el patriota Miguel de Azcuénaga, integrante de la Primera Junta de Gobierno de Argentina.
1848 – Muere en Inglaterra la novelista británica Emily Brönte. Su obra más importante, la novela Cumbres borrascosas, considerada un clásico de la literatura inglesa, fue publicada bajo un seudónimo masculino para sortear las dificultades que tenían las mujeres del siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario.
1861 – Nace en Trieste, Italia, el novelista Italo Svevo, pionero de la novela psicológica, y uno de los primeros escritores que utilizó las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud.
1910 – Nace en París Jean Genet, novelista y dramaturgo cuyas obras expresan una profunda rebelión contra la sociedad y sus convenciones.
1915 – Nace la cantante francesa Edith Piaf (Edith Giovanna Gassion).
1915 – Muere el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer. Realizó notables contribuciones en el estudio acerca de la patología de la neuroglia y de la demencia presenil.
1935 – Nace Luis Landriscina, humorista argentina.
1937 – Nace el músico argentino Chango Farías Gómez.
1944 – Nace en Nairobi, el paleoantropólogo Richard Leakey, quien ha dirigido importantes expediciones en Kenia.
1961 – Nace Juan Martin "Latigo" Coggi, boxeador argentino.
1968 – La Asamblea General de la ONU vota a favor de la reincorporación de Gibraltar a España.
1972 – Retorna a la Tierra -luego de 13 días- el Apolo 17, último de su serie.
1980 – Nace Jake Gyllenhaal, actor estadounidense.
1982 – El grupo Soda Stereo realiza su primera actuación con ese nombre en el cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad de Gustavo Cerati y Héctor “Zeta” Bosio.
1996 – Muere el talentoso actor italiano Marcelo Mastroiani.
2015 – Muere Kurt Masur, director de orquesta alemán.
2016 – En Berlín, un camión atropella una multitud de gente en un mercado navideño, dejando 12 muertos y 48 heridos.
