Efemérides del viernes 19 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 19 de diciembre de 2001 quedó marcado en la historia argentina como la fecha en la que se produjo la masiva movilización en contra de las medidas económicas implementadas por el ministro de Economía Domingo Cavallo durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que culminó con la renuncia de ambos al día siguiente y la escapada en helicóptero del ex presidente tras los disturbios con la policía y los cerca de 40 fallecidos en Plaza de Mayo.