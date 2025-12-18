Tragedia en NASCAR: muere una leyenda en un impactante accidente aéreo junto a su familia.

La carrera de una figura histórica

Biffle, nacido en Vancouver (Washington), logró 19 victorias en la NASCAR Cup Series y se convirtió en uno de los pilotos más respetados de su generación. Tras retirarse en 2016, continuó como comentarista y guía de nuevos talentos. También era reconocido por su cercanía política al expresidente Donald Trump, con quien compartió distintos eventos.