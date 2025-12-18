Tragedia en NASCAR: muere una leyenda en un impactante accidente aéreo junto a su familia.

El automovilismo estadounidense atraviesa una de sus jornadas más dolorosas. Greg Biffle, una de las leyendas de NASCAR, murió este jueves en un accidente aéreo junto a su esposa y sus dos hijos. La información fue confirmada por WCNC, medio afiliado a NBC.
La aeronave, propiedad del expiloto, cayó en una zona boscosa de Carolina del Norte y no hubo sobrevivientes. La noticia conmocionó a fanáticos, excolegas y figuras del deporte motor, que rápidamente expresaron su pesar.
La carrera de una figura histórica
Biffle, nacido en Vancouver (Washington), logró 19 victorias en la NASCAR Cup Series y se convirtió en uno de los pilotos más respetados de su generación. Tras retirarse en 2016, continuó como comentarista y guía de nuevos talentos. También era reconocido por su cercanía política al expresidente Donald Trump, con quien compartió distintos eventos.
El automovilismo despide a un ícono cuya trayectoria dejó huella dentro y fuera de las pistas, en medio de una tragedia que golpea al deporte.