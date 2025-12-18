Secciones
DeportesFútbol

Boca Juniors quiere romper el mercado: va por Miguel Borja y en el "Millonario" hablan de traición

El "Xeneize" analiza llamar al goleador colombiano tras su frase explosiva. En Núñez, la declaración encendió todas las alarmas.

Boca Juniors quiere romper el mercado: va por Miguel Borja y en el Millonario hablan de traición
Hace 1 Hs

El mercado de pases sumó un condimento inesperado: Miguel Borja, a días de finalizar su vínculo con River, aseguró públicamente que estaría dispuesto a escuchar una oferta de Boca si Juan Román Riquelme lo llamaba. El impacto fue inmediato. Mientras en Núñez la frase cayó pésimo, en La Boca provocó lo contrario.

Según reveló el periodista Tato Aguilera, en las oficinas del club no descartaron avanzar y consideraron que la oportunidad “no cae para nada mal”. Horas más tarde, el periodista fue más allá: “La dirigencia de Boca lo va a llamar para ofrecerle un contrato en 2026”.

El colombiano ya había sido buscado en 2021, durante la Copa América, y el propio Riquelme lo mencionó alguna vez como uno de sus delanteros preferidos. Hoy, con más de tres años en River y goles importantes en Superclásicos, su nombre vuelve a escena con fuerza.

Las voces y la tensión en River

El ex delantero Martín Palermo opinó que Borja “rinde y hace goles” y que no está tan identificado con River como para impedir un salto a Boca. En paralelo, River reaccionó internamente: según Gustavo Yarroch, dos dirigentes hablaron con el jugador para conocer su postura real. Borja habría respondido que incluso maneja un precontrato con Cruz Azul de México. El colombiano, lejos de cerrar puertas, dejó un mensaje claro: “La puerta para regresar a Argentina quedó abierta”. La novela recién empieza.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeCopa Libertadores de AméricaMiguel BorjaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
4

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
5

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994
6

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

De Malasia al José Fierro: Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

De Malasia al "José Fierro": Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Comentarios