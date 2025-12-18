Boca Juniors quiere romper el mercado: va por Miguel Borja y en el "Millonario" hablan de traición

Las voces y la tensión en River

El ex delantero Martín Palermo opinó que Borja “rinde y hace goles” y que no está tan identificado con River como para impedir un salto a Boca. En paralelo, River reaccionó internamente: según Gustavo Yarroch, dos dirigentes hablaron con el jugador para conocer su postura real. Borja habría respondido que incluso maneja un precontrato con Cruz Azul de México. El colombiano, lejos de cerrar puertas, dejó un mensaje claro: “La puerta para regresar a Argentina quedó abierta”. La novela recién empieza.