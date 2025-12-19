Secciones
Opinión› PANTALLAS

Por fin un final brillante para una serie
PENNYWISE. Bill Skarsgård está haciendo maravillas. PENNYWISE. Bill Skarsgård está haciendo maravillas.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 5 Hs

La experiencia de “Lost”, pero sobre todo de “Game of Thrones”, mantiene al público en alerta. Lo menos que puede esperarse es que una gran serie ofrezca un desenlace a la altura, pero quedó demostrado que no siempre es el caso. Se entendía entonces la lógica ansiedad en torno a la conclusión de “Welcome to Derry”, cuyo recorrido en la pantalla de Max resultó de lo más curioso: un piloto buenísimo, ciertas dudas en torno a los episodios 2 al 4, el marcado repunte de ahí en adelante y la incertidumbre acerca de lo que ofrecerían los hermanos Muschietti en el epílogo. Pues bien, el capítulo 8 superó tanto las expectativas que el fandom ya pide a gritos una exploración mucho más profunda de ese inagotable pozo de grandes ideas llamado stephenkingverse.

Es impresionante lo que viene haciendo Bill Skarsgård con Pennywise, las capas y los matices que le va sumando a esa máscara payasesca que esconde la maldad en estado de máxima pureza. Justamente, “Welcome to Derry” empezó a fluir a partir de la aparición de Pennywise y para eso hubo que esperar cinco episodios. Los Muschietti dedicaron esos capítulos previos a colocar las vigas estructurales de la serie, haciendo equilibrio entre el canon marcado por el libro (“It”) y las películas -todo custodiado con ojo clínico por los fans-, y la libertad de expandir la historia de Derry hacia atrás, contando lo que King apenas insinuó. O dejó librado a la imaginación.

Terrores infantiles

Se supone que habrá más temporadas de “Welcome to Derry”; de hecho, el cierre indicó que esta es la parte uno de un gran relato. Eso sí: si el combustible que propulsa a Pennywise son los terrores infantiles, habrá que castear con mucho cuidado a los niños que vengan (que serán los del pasado). En este caso el “club de perdedores” fue un acierto, en especial Matilde Lawler (Marge, la futura mamá de Richie Tozier) y Arian Cartaya (Richie, el entrañable héroe del último acto).

Cuál es la película de terror dirigida por Guillermo del Toro que está arrasando en Netflix

Cuál es la película de terror dirigida por Guillermo del Toro que está arrasando en Netflix

Los Muschietti se pusieron ambiciosos en el desenlace al revelar a Pennywise como una entidad en cierto modo atemporal, lo que abre interesantes perspectivas para lo que vendrá. Y también dejaron abierta la ventana para algún spin-off. ¿No sería fantástico seguir el camino de Dick Hallorann (gran interpretación de Chris Chalk)? La serie podría llamarse “Overlook”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Comentarios