Por fin un final brillante para una serie

La experiencia de “Lost”, pero sobre todo de “Game of Thrones”, mantiene al público en alerta. Lo menos que puede esperarse es que una gran serie ofrezca un desenlace a la altura, pero quedó demostrado que no siempre es el caso. Se entendía entonces la lógica ansiedad en torno a la conclusión de “Welcome to Derry”, cuyo recorrido en la pantalla de Max resultó de lo más curioso: un piloto buenísimo, ciertas dudas en torno a los episodios 2 al 4, el marcado repunte de ahí en adelante y la incertidumbre acerca de lo que ofrecerían los hermanos Muschietti en el epílogo. Pues bien, el capítulo 8 superó tanto las expectativas que el fandom ya pide a gritos una exploración mucho más profunda de ese inagotable pozo de grandes ideas llamado stephenkingverse.
Es impresionante lo que viene haciendo Bill Skarsgård con Pennywise, las capas y los matices que le va sumando a esa máscara payasesca que esconde la maldad en estado de máxima pureza. Justamente, “Welcome to Derry” empezó a fluir a partir de la aparición de Pennywise y para eso hubo que esperar cinco episodios. Los Muschietti dedicaron esos capítulos previos a colocar las vigas estructurales de la serie, haciendo equilibrio entre el canon marcado por el libro (“It”) y las películas -todo custodiado con ojo clínico por los fans-, y la libertad de expandir la historia de Derry hacia atrás, contando lo que King apenas insinuó. O dejó librado a la imaginación.
Terrores infantiles
Se supone que habrá más temporadas de “Welcome to Derry”; de hecho, el cierre indicó que esta es la parte uno de un gran relato. Eso sí: si el combustible que propulsa a Pennywise son los terrores infantiles, habrá que castear con mucho cuidado a los niños que vengan (que serán los del pasado). En este caso el “club de perdedores” fue un acierto, en especial Matilde Lawler (Marge, la futura mamá de Richie Tozier) y Arian Cartaya (Richie, el entrañable héroe del último acto).
Los Muschietti se pusieron ambiciosos en el desenlace al revelar a Pennywise como una entidad en cierto modo atemporal, lo que abre interesantes perspectivas para lo que vendrá. Y también dejaron abierta la ventana para algún spin-off. ¿No sería fantástico seguir el camino de Dick Hallorann (gran interpretación de Chris Chalk)? La serie podría llamarse “Overlook”.