Por fin un final brillante para una serie

La experiencia de “Lost”, pero sobre todo de “Game of Thrones”, mantiene al público en alerta. Lo menos que puede esperarse es que una gran serie ofrezca un desenlace a la altura, pero quedó demostrado que no siempre es el caso. Se entendía entonces la lógica ansiedad en torno a la conclusión de “Welcome to Derry”, cuyo recorrido en la pantalla de Max resultó de lo más curioso: un piloto buenísimo, ciertas dudas en torno a los episodios 2 al 4, el marcado repunte de ahí en adelante y la incertidumbre acerca de lo que ofrecerían los hermanos Muschietti en el epílogo. Pues bien, el capítulo 8 superó tanto las expectativas que el fandom ya pide a gritos una exploración mucho más profunda de ese inagotable pozo de grandes ideas llamado stephenkingverse.