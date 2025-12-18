Secciones
Kate Rodríguez fue mamá por primera vez: "La familia que siempre soñé"

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram, donde la artista mostró las primeras imágenes familiares.

Hace 2 Hs

Kate Rodríguez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. La bailarina panameña anunció el nacimiento de Emilia, su primera hija, fruto de su relación con Maximiliano Antonietta.

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram, donde la artista mostró las primeras imágenes familiares. En las fotos se la puede ver junto a la beba, su pareja y los hijos de él, en un retrato íntimo y cargado de emoción. “¡Bienvenida Emilia, te presento a tus hermanos! Gracias Dios por darme esta familia que siempre soñé”, escribió Rodríguez en el mensaje que acompañó las imágenes, generando una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

La felicidad de Kate Rodríguez tras convertirse en mamá

La historia de Kate Rodríguez es la de una mujer que decidió desafiar los límites y reinventarse lejos de su tierra natal. Nacida en Panamá, creció en el barrio de Samaria, en el seno de una familia profundamente religiosa. Sus padres, pastores protestantes, le inculcaron una educación estricta, con normas rígidas sobre la vestimenta, la conducta y la fe.

Desde muy joven, Kate sintió una fuerte inclinación por el arte, un camino que chocaba de lleno con las convicciones familiares. “Sabés lo que es irte a dormir con miedo a ir al infierno”, contó años después al recordar los castigos y la represión que sufrió por no encajar en el modelo que sus padres esperaban.

Con el paso del tiempo, comenzó a trabajar y a ahorrar con un objetivo claro: emigrar. La Argentina apareció como la oportunidad para empezar de nuevo. Primero se instaló en Córdoba, donde una tía la hospedó mientras buscaba su rumbo, y luego se mudó a Buenos Aires.

La capital le ofrecía más posibilidades, pero también nuevos desafíos. Sin contactos ni estabilidad económica, tuvo que enseñar baile, trabajar en boliches y vivir en pensiones para poder sostenerse y avanzar en su carrera.

