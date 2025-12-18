Kate Rodríguez fue mamá por primera vez: "La familia que siempre soñé"

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram, donde la artista mostró las primeras imágenes familiares. En las fotos se la puede ver junto a la beba, su pareja y los hijos de él, en un retrato íntimo y cargado de emoción. “¡Bienvenida Emilia, te presento a tus hermanos! Gracias Dios por darme esta familia que siempre soñé”, escribió Rodríguez en el mensaje que acompañó las imágenes, generando una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.