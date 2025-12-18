Secciones
El mensaje que Yllana le transmitió al plantel en su primera práctica al frente de San Martín

En su primer entrenamiento, el técnico habló con los futbolistas y dejó en claro qué espera para llevar a San Martín a Primera.

PRESENTACIÓN. Yllana tuvo su primera práctica al frente del plantel profesional.
En horas de la mañana, Andrés Yllana llegó al complejo “Natalio Mirkin” para encabezar su primera práctica al mando del plantel profesional de San Martín. El DT estuvo acompañado por los dirigentes Oscar Mirkin, Rafael Ponce de León, Gerónimo Mirkin y Franco Pinello, además del director deportivo Facundo Pérez Castro y Sebastián Lorenzo Pisarello, jefe de prensa, quien también formó parte de la jornada.

Los jugadores escucharon atentamente al nuevo DT, que dejó en claro desde el primer contacto cuál es el objetivo central del proyecto y el camino que pretende recorrer. Yllana fue directo en su mensaje: pidió compromiso absoluto con la idea de trabajo y remarcó que el único objetivo es llevar a San Martín a Primera. Tras ese primer intercambio, el técnico saludó uno por uno a los futbolistas, en un gesto cercano antes de dar inicio a las tareas.

DIRIGENCIA PRESENTE. Pérez Castro habla ante las miradas de Yllana, Mirkin, Ponce de León, Gerónimo Mirkin, Pinello y Pisarello. DIRIGENCIA PRESENTE. Pérez Castro habla ante las miradas de Yllana, Mirkin, Ponce de León, Gerónimo Mirkin, Pinello y Pisarello.

Luego de los primeros ejercicios de activación, el entrenamiento se trasladó a la cancha principal del complejo, donde comenzaron los trabajos con pelota y las consignas iniciales.

Las próximas horas serán clave para Yllana, que realizará un análisis exhaustivo del plantel para definir continuidades, posibles salidas y refuerzos.

