El mensaje que Yllana le transmitió al plantel en su primera práctica al frente de San Martín

Los jugadores escucharon atentamente al nuevo DT, que dejó en claro desde el primer contacto cuál es el objetivo central del proyecto y el camino que pretende recorrer. Yllana fue directo en su mensaje: pidió compromiso absoluto con la idea de trabajo y remarcó que el único objetivo es llevar a San Martín a Primera. Tras ese primer intercambio, el técnico saludó uno por uno a los futbolistas, en un gesto cercano antes de dar inicio a las tareas.