Salazar espera quedar libre y San Martín se prepara para un fuerte recorte en el plantel profesional

El mercado de pases de San Martín entró en una etapa de máxima intensidad. Teléfonos que no paran de sonar, agendas cargadas de reuniones presenciales, y largas charlas internas marcan el pulso diario en Bolívar y Pellegrini. Con Facundo Pérez Castro al frente de la dirección deportiva, el club atraviesa días clave en el armado del plantel, ahora con Andrés Yllana ya plenamente involucrado en cada decisión.
El DT se reunió con la CD en las últimas horas y fue claro en su diagnóstico inicial. Yllana pidió refuerzos en la mayoría de los puestos, con especial énfasis en un zaguero central y un delantero, posiciones que considera determinantes para potenciar la estructura del equipo.
Además, en las próximas horas entregará un balance detallado de lo que encontró en el plantel, documento que servirá como base para avanzar con nombres concretos. En paralelo, durante este fin de semana podrían producirse entre ocho y nueve bajas, como parte de un recorte que apunta a reordenar el grupo y adecuarlo a su idea futbolística.
En cuanto a las incorporaciones, hay gestiones avanzadas. Jorge “Tucu” Juárez ya superó la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, firmará su contrato en las próximas horas.
Otro frente que muestra avances es el de Víctor Salazar, aunque habrá que esperar un poco más: el lateral aguardará hasta el 31 de este mes, cuando finaliza su vínculo con Olimpia, para quedar libre y sumarse con el pase en su poder.
Además, en las últimas horas la dirigencia le acercó al cuerpo técnico el nombre de un volante que fue titular en Primera la temporada pasada. Tras analizar el perfil, Yllana dio el visto bueno para avanzar y ya se realizaron múltiples reuniones vía Zoom con su representante.
La situación de los futbolistas del plantel actual
En el plano interno, el vicepresidente primero Rafael Ponce de León se refirió a situaciones contractuales puntuales. Al hablar de Gustavo Abregú, fue contundente. “Por supuesto que queremos que continúe en el club, consideramos que es un valor importante para nosotros”. En cuanto a Ulises Vera y Nicolás Moreno, reconoció que las charlas no son sencillas. “Estamos intentando negociar con ellos, no es fácil la cosa, pero confiamos en la buena fe y la buena voluntad de los chicos que nacieron y se criaron en el club”.