Salazar espera quedar libre y San Martín se prepara para un fuerte recorte en el plantel profesional

La situación de los futbolistas del plantel actual

En el plano interno, el vicepresidente primero Rafael Ponce de León se refirió a situaciones contractuales puntuales. Al hablar de Gustavo Abregú, fue contundente. “Por supuesto que queremos que continúe en el club, consideramos que es un valor importante para nosotros”. En cuanto a Ulises Vera y Nicolás Moreno, reconoció que las charlas no son sencillas. “Estamos intentando negociar con ellos, no es fácil la cosa, pero confiamos en la buena fe y la buena voluntad de los chicos que nacieron y se criaron en el club”.