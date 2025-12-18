Secciones
Morena Rial comenzó a trabajar dentro del penal: cuál es su empleo

Se trata del primer trabajo formal con horario establecido que realiza la hija del conductor.

Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, comenzó a trabajar dentro de la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, donde permanece detenida. Según se informó, la joven asumió un rol administrativo dentro del establecimiento, con un horario fijo.

La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en el programa DDM, que se emite por América TV. De acuerdo a lo señalado, Morena Rial empezó a desempeñarse en el área de admisión, realizando tareas administrativas. Su jornada laboral se extiende de 8 a 14 y de 15 a 18 horas.

Se trata del primer trabajo formal con horario establecido que realiza la hija del conductor. Tiempo atrás, Morena Rial había generado polémica por una declaración en la que explicaba por qué no tenía empleo, al afirmar que no trabajaría en un supermercado porque, según dijo, su padre “no la crió para eso”.

En las últimas horas también circuló el rumor de que Morena habría realizado un casting para ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada, el ciclo que prepara Telefe. Sin embargo, la propia joven desmintió esa versión a través de su cuenta de Instagram.

Cipolla se apartó de la defensa

En paralelo, Alejandro Cipolla confirmó que ya no será el abogado defensor de Morena Rial. El letrado hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su decisión.

“Informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió Cipolla. Además, señaló que tomó la decisión “con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso”.

