Morena Rial comenzó a trabajar dentro del penal: cuál es su empleo

“Informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió Cipolla. Además, señaló que tomó la decisión “con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso”.