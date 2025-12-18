“Está muy cómodo acá y se quiere quedar”: la CD de San Martín habló sobre el futuro de Franco García

“Se dijeron mentiras”

Ese escenario contrasta de lleno con la postura que baja San Martín. Ponce de León fue tajante al desmentir varias de las versiones que circularon. “Se dijeron tantas cosas que no son reales. Hay que ver cuál es el mensaje que se quiere instalar, si se busca desinformar o de dónde toman por ciertas algunas cosas y otras no”, cuestionó. Y dio detalles de la charla que mantuvo con el propio jugador. “Desde el primer momento me manifestó que está muy cómodo acá, que se quiere quedar, que encontró en San Martín tranquilidad y un club que siente como suyo. Su familia está cómoda y tanto él como su representante muestran una predisposición muy buena para continuar”.