“Está muy cómodo acá y se quiere quedar”: la CD de San Martín habló sobre el futuro de Franco García

Mientras San Martín avanza con el inicio del ciclo Andrés Yllana y ordena su proyecto deportivo con calma, dos nombres concentran la atención y el debate: Franco García y Juan Cruz Esquivel. En especial el extremo cordobés, cuya situación derivó en una verdadera novela con versiones cruzadas entre Santa Fe y La Ciudadela. Desde Colón hablan de gestiones avanzadas y de un jugador seducido por el desafío; en el “Santo”, en cambio, bajan el tono, niegan rupturas y sostienen que no hay apuros ni definiciones cerradas.
“Hoy se puso primera, se puso en marcha el proceso”, explicó el vicepresidente primero de San Martín, Rafael Ponce de León, en diálogo con Fuerte al Medio, la propuesta deportiva de LG Play. En ese marco, el dirigente destacó el impacto inmediato del nuevo cuerpo técnico y la intensidad con la que Yllana comenzó a trabajar. “Estamos ilusionados. Lo vimos trabajar a Andrés: es un tipo muy metódico, muy enchufado, está laburando de cabeza. Está en el análisis permanente, tanto del plantel como de la gente que quiere que llegue al club”, remarcó.
Ese método de trabajo explica por qué en Bolívar y Pellegrini no hay apuro por cerrar situaciones puntuales. Según Ponce de León, el entrenador decidió primero conocer en profundidad el material disponible antes de avanzar por nombres propios. “Se sentó a analizar lo que tenemos hoy, preguntó la situación de los jugadores con contrato y de los que no, para elegir su grupo y, en base a eso, ver qué es lo que faltaría incorporar. Tiene un análisis muy preciso y puntual sobre cada uno de los jugadores con los que quiere contar”, señaló el dirigente.
En ese contexto aparece con fuerza la situación de García, uno de los futbolistas que más menciones acumuló en las últimas horas. Desde Santa Fe, la versión es clara y avanza con pasos firmes: Colón lo tiene como una de sus prioridades ofensivas y ya inició gestiones formales para quedarse con el extremo, cuyo contrato con San Martín está próximo a vencer. El propio representante del jugador, Marcelo Kobistyj, confirmó públicamente su viaje a la capital santafesina para reunirse con la dirigencia “sabalera” y acelerar la operación.
“Franco es un jugador que en su momento tuvimos en Racing de Córdoba, después pasó por Cobresal de Chile, donde peleó el título, y recaló en San Martín. Se le vence el contrato y estamos mirando opciones”, explicó Kobistyj en diálogo con el diario UNO de Santa Fe, dejando en claro que el ciclo del extremo en La Ciudadela, al menos desde su mirada, se encuentra bajo revisión.
Y fue más allá al marcar cuál es hoy la propuesta que corre con ventaja. “La que más lo seduce es la de Colón. Hubo algo de Banfield, donde Pedro Troglio lo tenía en carpeta, pero hoy están complicados por las inhibiciones”.
Según la versión que se maneja en esa provincia, el futbolista ya habría dado el visto bueno al desafío y ahora resta acomodar la cuestión económica. “La idea es reunirnos con Diego Colotto y ver de qué manera arreglar. El jugador ya dio el ‘ok’ porque es el desafío que quiere. Ahora resta acomodar lo económico”, sostuvo el representante, que incluso admitió su deseo personal de que la operación llegue a buen puerto. “Yo también hago fuerza para que se concrete”, agregó.
Las gestiones, además, no fueron aisladas. Desde la estructura dirigencial del “Sabalero” hubo contactos directos. “Me llamaron Colotto y también José Alonso. Veremos qué idea económica tiene el club. Los conozco y trataremos de hacer todo el esfuerzo para que se concrete. Ojalá sea rápido y sencillo”, explicó Kobistyj, reforzando la sensación de que el “Sabalero” decidió avanzar con determinación.
“Se dijeron mentiras”
Ese escenario contrasta de lleno con la postura que baja San Martín. Ponce de León fue tajante al desmentir varias de las versiones que circularon. “Se dijeron tantas cosas que no son reales. Hay que ver cuál es el mensaje que se quiere instalar, si se busca desinformar o de dónde toman por ciertas algunas cosas y otras no”, cuestionó. Y dio detalles de la charla que mantuvo con el propio jugador. “Desde el primer momento me manifestó que está muy cómodo acá, que se quiere quedar, que encontró en San Martín tranquilidad y un club que siente como suyo. Su familia está cómoda y tanto él como su representante muestran una predisposición muy buena para continuar”.
El caso Esquivel
Mientras la novela de García suma capítulos, la situación de Esquivel también mantiene la atención de los hinchas. En este caso, el escenario es distinto y el principal obstáculo es económico. “Es más difícil porque tiene una cláusula de compra cercana a los U$S 400.000, una cifra que hoy el club no tiene para invertir”, explicó Ponce de León. Aun así, aclaró que existe interés mutuo y voluntad de ambas partes. “Al club le interesa, él está contento en San Martín, pero estamos viendo la posibilidad de generar un nuevo préstamo o encontrar la manera de que continúe sin que el club tenga que poner esa plata que hoy no tiene”, agregó.
En ambos casos, la CD insiste en que las decisiones se tomarán en sintonía con el proyecto general y con el aval del cuerpo técnico. Yllana, junto al director deportivo Facundo Pérez Castro y al presidente Oscar Mirkin, coincidió en la necesidad de empezar cuanto antes las gestiones del mercado, pero sin apurarse ni comprometer la estabilidad del club. “Cuando Andrés tenga el jugador que cree indicado, nos lo va a pasar. Si nos ponemos de acuerdo, avanzamos”, resumió el vicepresidente.
Así, mientras desde Santa Fe la historia de “Wachi” García parece avanzar con ritmo propio y la continuidad de Esquivel sigue sujeta a una ingeniería compleja, en Tucumán el mensaje es otro. San Martín observa, escucha y analiza, pero elige no correr detrás del ruido.