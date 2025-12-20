Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

Mientras gran parte de los trabajadores todavía pelea por recuperar el poder adquisitivo, en la cima del mercado laboral argentino empieza a verse un leve rebote. Los CEO —el grupo jerárquico más alto de la pirámide corporativa— lograron en 2025 una recuperación parcial de sus ingresos, impulsada por aumentos selectivos, bonos y beneficios en moneda dura.
Según un informe basado en entrevistas a especialistas del sector, publicado por iProUP, los salarios de los máximos ejecutivos muestran una mejora relativa, aunque con fuertes diferencias según el rubro y el tipo de empresa.
De acuerdo con datos de consultoras como Page Executive y Randstad, hoy un CEO (gerente general) en la Argentina cobra entre $ 18 millones y $ 29 millones por mes, dependiendo del tamaño de la compañía, el sector y su exposición internacional.
Martín Gerding, director de Page Executive en PageGroup Argentina, explicó a iProUP que en 2025 “la caída del salario real fue menor que en años anteriores y, en algunos casos, se revirtió parcialmente”. Aun así, el panorama no es ideal: 6 de cada 10 ejecutivos siguen insatisfechos con su compensación.
A eso se suman clásicos del mundo ejecutivo: cobertura médica premium, auto de la compañía, planes de bienestar, días extra de descanso, vacaciones extendidas y programas de desarrollo profesional.
Los sectores que mejor pagan (y los que quedan atrás)
No todos los CEO ganan igual. Los mayores aumentos se concentran en sectores con fuerte componente tecnológico o proyección internacional. Tecnología, software, fintech y servicios globales lideran el ranking, con incrementos estimados de entre 55% y 60% anual, impulsados por la escasez de talento.
También se destacan energía, petróleo, gas y minería, con ajustes que rondan entre el 30% y el 40%, combinando salarios altos y bonos por rentabilidad.
En el otro extremo aparecen manufactura, comercio, hotelería, turismo y servicios tradicionales, donde los aumentos quedaron más atados a las paritarias, con subas promedio cercanas al 30%.
Empresas locales vs. multinacionales
Otra diferencia clave está en el tipo de empresa. Los CEO que trabajan en multinacionales o compañías con ingresos en dólares suelen tener salarios alineados a estándares regionales. En cambio, en empresas enfocadas en el mercado interno, los sueldos están más presionados por la inflación y la volatilidad económica.
En la comparación regional, países como Brasil, México y Chile siguen mostrando salarios ejecutivos más altos, aunque en 2025 la brecha con Argentina se achicó levemente.
De cara al próximo año, los especialistas anticipan un escenario más segmentado. Las empresas tenderán a moderar los aumentos fijos y reforzar los esquemas variables ligados a resultados, con revisiones más frecuentes y foco en perfiles estratégicos.
Las habilidades digitales, financieras y de gestión seguirán siendo las más demandadas. La mejora, coinciden los expertos consultados por iProUP, será gradual y estará atada a la estabilidad económica y política.