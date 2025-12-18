Solsticio de verano 2025: cuándo es, qué significa a nivel energético y dos rituales para atraer renovación

Ritual 1: intención y gratitud

Un ritual simple consiste en escribir en un papel aquello que se quiere manifestar en los próximos meses y, en otro, todo lo que se agradece del año que transcurrió. En un momento de calma, preferentemente con luz natural o una vela encendida, se leen ambas listas y se guarda la de intenciones en un lugar especial como recordatorio del compromiso personal.