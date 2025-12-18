Secciones
Solsticio de verano 2025: cuándo es, qué significa a nivel energético y dos rituales para atraer renovación

El solsticio de verano marca el día más largo del año y el inicio de una nueva etapa energética. Cuándo ocurre en el hemisferio sur, qué simboliza y dos rituales simples para aprovechar su potencia.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El solsticio de verano es uno de los eventos astronómicos y simbólicos más relevantes del año. En el hemisferio sur, señala el comienzo oficial del verano y coincide con el día de mayor duración de luz solar, un momento asociado desde la antigüedad con la vitalidad, la expansión y los nuevos comienzos.

Más allá de su explicación científica, el solsticio también tiene un fuerte significado energético y espiritual. Para muchas culturas y corrientes actuales, representa una oportunidad para agradecer lo transitado, renovar intenciones y alinearse con una etapa de mayor claridad, movimiento y crecimiento personal.

¿Cuándo es el solsticio de verano?

En el hemisferio sur, el solsticio de verano ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre, cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo al mediodía. En Argentina, suele darse el 21 de diciembre y marca el inicio astronómico del verano, con la noche más corta y el día más largo del año.

Qué significa el solsticio a nivel energético

Desde una mirada energética, el solsticio de verano simboliza plenitud, fuerza vital y expansión. Es un momento asociado a la acción, la manifestación y la concreción de proyectos. La energía solar se encuentra en su punto máximo, lo que favorece la claridad mental, la confianza y el impulso para avanzar en decisiones importantes.

También se lo considera un tiempo propicio para agradecer lo logrado, soltar lo que ya cumplió su ciclo y prepararse para una nueva etapa con mayor conciencia y enfoque.

Ritual 1: intención y gratitud

Un ritual simple consiste en escribir en un papel aquello que se quiere manifestar en los próximos meses y, en otro, todo lo que se agradece del año que transcurrió. En un momento de calma, preferentemente con luz natural o una vela encendida, se leen ambas listas y se guarda la de intenciones en un lugar especial como recordatorio del compromiso personal.

Ritual 2: limpieza energética

Otra práctica habitual es realizar una limpieza energética del cuerpo y del hogar. Puede hacerse ventilando los ambientes, ordenando espacios y tomando una ducha consciente, visualizando cómo se libera lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Este gesto simbólico busca acompañar el cambio de ciclo con mayor liviandad y renovación.

