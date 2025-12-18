Amor, humor y desventuras: más de 100 alumnos tucumanos se convirtieron en autores publicados

Y ellos hablan. Y ellos escriben. Con torpeza a veces, con lucidez sorprendente otras. Como Máximo Eliseo Juárez Roldán, que congeló un partido de fútbol para narrar ese instante en que un adolescente descubre que algo (o alguien) empieza a importarle más que el arco rival. “Con solo una mirada me di cuenta de que ya había traspasado todos los muros de mi corazón. Me descuidé mirándola a ella y nos metieron dos goles”, narró el joven de cuarto año del Colegio Pucará.