El gobierno de Milei apeló el fallo que ordena aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad

La acción judicial fue iniciada por dos familias, pero rápidamente se transformó en uno de los amparos colectivos más extensos del país, con la adhesión de cientos de organizaciones, instituciones, prestadores, transportistas y familias de personas con discapacidad. En el expediente se incorporaron documentos que dan cuenta de un colapso del sistema de prestaciones, con aranceles desactualizados, demoras en los pagos y cierre de instituciones.