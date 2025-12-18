Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Colón dio en las últimas horas un paso clave en la búsqueda de refuerzos ofensivos y García aparece como una de las prioridades. El propio Kobistyj confirmó públicamente que viajaría para acelerar las gestiones. “Franco es un jugador que en su momento lo tuvimos en Racing de Córdoba, después pasó por Cobresal de Chile, donde peleó el título, y recaló en San Martín. Se le vence el contrato y estamos mirando opciones”, explicó el representante, dejando en claro que el ciclo en La Ciudadela está, al menos, en revisión.