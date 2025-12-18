Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

En San Martín, el mensaje parecía claro. Ayer, en conferencia de prensa, Facundo Pérez Castro transmitía calma y optimismo respecto al futuro de Franco García. “Estamos hablando con el jugador, está con ganas de seguir”, aseguró el director deportivo, dejando la sensación de que la continuidad del extremo era una posibilidad concreta y que las charlas avanzaban en buen clima.
Sin embargo, mientras ese mensaje se instalaba puertas adentro del club, afuera la historia tomaba otro rumbo. Apenas unas horas después, el representante del futbolista, Marcelo Kobistyj, emprendía viaje a Santa Fe para reunirse con la dirigencia de Colón y avanzar en su incorporación. El contraste fue evidente y dejó al descubierto un teléfono descompuesto entre la CD “santa” y el entorno del jugador.
Colón dio en las últimas horas un paso clave en la búsqueda de refuerzos ofensivos y García aparece como una de las prioridades. El propio Kobistyj confirmó públicamente que viajaría para acelerar las gestiones. “Franco es un jugador que en su momento lo tuvimos en Racing de Córdoba, después pasó por Cobresal de Chile, donde peleó el título, y recaló en San Martín. Se le vence el contrato y estamos mirando opciones”, explicó el representante, dejando en claro que el ciclo en La Ciudadela está, al menos, en revisión.
En ese escenario, la propuesta del “sabalero” aparece como la más firme. “La que más lo seduce es la de Colón. Hubo algo de Banfield, donde (Pedro) Troglio lo tenía en carpeta, pero hoy están complicados por las inhibiciones”, detalló Kobistyj, marcando con claridad cuál es el destino que hoy corre con ventaja.
El movimiento siguiente puede ser decisivo. “La idea es reunirnos con Diego Colotto y ver de qué manera arreglar. El jugador ya dio el ok porque es el desafío que quiere. Ahora resta acomodar lo económico”, señaló el representante, que incluso admitió su propio deseo de que la operación llegue a buen puerto. “Yo también hago fuerza para que se concrete”, agregó, sin rodeos.
Las gestiones, además, no fueron aisladas. Desde la estructura de Colón hubo contactos directos. “Me llamaron Diego Colotto y también José Alonso. Veremos qué idea económica tiene el club. Los conozco y trataremos de hacer todo el esfuerzo para que se concrete. Ojalá sea rápido y sencillo”, explicó Kobistyj.
Mientras tanto, en San Martín la sensación es ambigua. Por un lado, el discurso oficial apunta a la continuidad y a la voluntad del jugador de seguir. Por el otro, los hechos muestran que el entorno ya explora seriamente una salida y que la decisión deportiva parece tomada. El contrato de García está próximo a vencer y, por ahora, no hay señales concretas de una renovación acordada.
¿Cuáles son las situaciones de los otros jugadores de San Martín?
Lo que sucedió con "Wachi" encendieron las alarmas entre los hinchas. Para colmo, desde Bolívar y Pellegrini aseguran que Juan Cruz Esquivel también podría seguir; sin embargo, allegados al extremo advirtieron que su futuro estaría lejos de La Ciudadela.
En tanto, la CD espera las respuestas de Ulises Vera y Gustavo Abregú, a quienes le ofrecieron renovar sus vínculos.