Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 2 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
3

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
4

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
5

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco
6

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Más Noticias
Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

“Me tenía harto”, le habría dicho a la Policía el hombre que mató de 18 puñaladas a su hermano

“Me tenía harto”, le habría dicho a la Policía el hombre que mató de 18 puñaladas a su hermano

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Comentarios