Agenda de TV del jueves: Napoli y Milan definen al finalista de la Supercopa de Italia

Milan, en tanto, accedió a la competencia gracias al subcampeonato obtenido en la última Copa de Italia, donde cayó ante Bologna en la final. Bajo la conducción de Massimiliano Allegri, el equipo rossonero llega con antecedentes recientes muy favorables, ya que se consagró campeón de la edición anterior de la Supercopa de Italia, alcanzando así su octavo título en la historia del certamen. Con ese logro, quedó a solo una conquista de la Juventus, el máximo ganador. La otra semifinal se jugará el viernes, entre Bologna e Inter de Milán.