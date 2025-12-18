Agenda de TV del jueves: Napoli y Milan definen al finalista de la Supercopa de Italia

Napoli y Milan protagonizarán hoy la primera semifinal de la Supercopa de Italia. El encuentro está programado para las 16 y se disputará en el estadio Mrsool Park, en Riad, Arabia Saudita. La transmisión estará a cargo de DSports y el árbitro designado será el italiano Luca Zufferli. Este será el partido más atrapante de la agenda de TV del jueves
Napoli llega a esta instancia tras consagrarse campeón de la Serie A 2024/25. El equipo dirigido por Antonio Conte se quedó con el Scudetto luego de una temporada ajustada, en la que acumuló 82 puntos y superó por apenas una unidad al Inter de Milán. Para el conjunto del sur de Italia será su quinta participación en la Supercopa de Italia, torneo que ya supo ganar en dos oportunidades: en 1990, con Diego Armando Maradona como emblema, y en 2014.
Milan, en tanto, accedió a la competencia gracias al subcampeonato obtenido en la última Copa de Italia, donde cayó ante Bologna en la final. Bajo la conducción de Massimiliano Allegri, el equipo rossonero llega con antecedentes recientes muy favorables, ya que se consagró campeón de la edición anterior de la Supercopa de Italia, alcanzando así su octavo título en la historia del certamen. Con ese logro, quedó a solo una conquista de la Juventus, el máximo ganador. La otra semifinal se jugará el viernes, entre Bologna e Inter de Milán.
Agenda de TV del jueves 18 de diciembre
Supercopa de Italia
16: Napoli-AC MIlan (DSports)
Euroliga
16.05: Maccabi-Valencia Basket (DSports)
16.45: Real Madrid-Paris Basketball (DSports 2)
UEFA Conference League
17: AEK Athens-Universitatea Craiova (Disney+)
17: Strasbourg-Breidablik (Disney+)
17: Sparta Prague-Aberdeen (Disney+)
17: Slovan Bratislava-Häcken (Disney+)
17: Sigma Olomouc-Lech Poznan (Disney+)
17: Shamrock Rovers-Hamrun Spartans (Disney+)
17: Shakhtar Donetsk-Rijeka (Disney+)
17: Rayo Vallecano-Drita (Disney+)
17: Mainz 05-Samsunspor (Disney+)
17: Legia Warsaw-Lincoln Red Imps (Disney+)
17: Lausanne-Fiorentina (Disney+)
17: Dynamo Kyiv-Noah (Disney+)
17: Crystal Palace-KuPS Kuopio (Disney+)
Boxeo
21: Ramón Cardenas-Erik Robles (ESPN 2)
NFL (Fútbol Americano)
22: Seattle Seahawks-Los Angeles Rams (Disney+)