Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

El avance acelerado de los sistemas de inteligencia artificial transformó de manera profunda la forma en que las nuevas generaciones proyectan su futuro laboral. En un contexto atravesado por la automatización y el desarrollo tecnológico, Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las figuras más influyentes del ecosistema digital global, aporta una mirada clave sobre las habilidades que seguirán siendo indispensables.