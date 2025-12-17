San Martín perdió a Franco García, está cerca de perder a Matías García y espera por Esquivel

El mercado de pases de San Martín continúa dejando definiciones y empieza a mostrar movimientos concretos tanto en posibles continuidades como en salidas y negociaciones avanzadas. Con el nuevo cuerpo técnico ya en funciones, la CD quiere ordenar el plantel, pero las malas noticias aparecieron en el horizonte.
En las últimas horas se supo que el “Santo” perdió a Franco García. “Wachi” era pretendido por la dirigencia, pero desde Santa Fe aseguran que ya llegó a un acuerdo económico con Colón. “Se sumará en las próximas horas”, explicaron.
En tanto, la situación de Juan Cruz Esquivel sigue en veremos. El delantero habría manifestados deseos de seguir en el club, pero las negociaciones se dilataron más de lo pensado y hay varios clubes que ya avanzaron para quedárselo.
En cuanto a continuidades, Darío Sand es uno de los futbolistas que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y todo indica que seguirá ligado al plantel, aportando experiencia y liderazgo en un puesto clave.
Además, San Martín se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Ulises Vera. Las conversaciones están avanzadas y, de no surgir inconvenientes, su continuidad podría quedar sellada en los próximos días.
Distinto es el escenario de Matías García, quien no se presentó a entrenar ni respondió a los llamados del club. “Matías no volvió a los entrenamientos y no dio ninguna respuesta. En ese contexto entendemos que su ciclo está cumplido”, explicó el director deportivo Facundo Pérez Castro, dejando en claro que el volante no seguirá en la institución.
Por último, Mauro Osores podría continuar su carrera en San Martín de San Juan, equipo que ahora es dirigido por Ariel Martos; mientras tanto, Gustavo Abregú recibió una oferta de Deportivo Riestra. Según trascendió, Abregú está cómodo en Tucumán, pero también le tira la chance de llegar a Primera.