Despega el avión más grande del mundo: tres pisos de altura y una apuesta que puede cambiar la energía eólica

Un verdadero “monstruo aéreo” comienza a tomar forma y ya despierta expectativas a escala global. Se trata del WindRunner, el avión más grande del mundo en desarrollo, una aeronave colosal de 108 metros de longitud, capaz de alcanzar hasta tres pisos de altura, diseñada para resolver uno de los mayores desafíos de la energía eólica: el transporte de palas de turbinas gigantes hasta los parques de generación.