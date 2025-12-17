Despega el avión más grande del mundo: tres pisos de altura y una apuesta que puede cambiar la energía eólica

Un verdadero “monstruo aéreo” comienza a tomar forma y ya despierta expectativas a escala global. Se trata del WindRunner, el avión más grande del mundo en desarrollo, una aeronave colosal de 108 metros de longitud, capaz de alcanzar hasta tres pisos de altura, diseñada para resolver uno de los mayores desafíos de la energía eólica: el transporte de palas de turbinas gigantes hasta los parques de generación.
El proyecto es impulsado por Radia, una empresa con sede en Colorado, Estados Unidos, que busca transformar la forma en que se construyen los parques eólicos terrestres. El objetivo es claro: llevar por aire piezas de enormes dimensiones sin depender de carreteras, puertos ni complejas maniobras terrestres que hoy encarecen y ralentizan el desarrollo del sector.
Según la compañía, el WindRunner podría convertirse en un punto de inflexión para la transición energética global, al combinar innovación aeronáutica con eficiencia ambiental.
Una solución aérea para un problema casi imposible
Transportar por tierra una pala eólica de más de 100 metros de largo es, hoy, una tarea casi impracticable. Caminos angostos, puentes bajos y curvas cerradas convierten cada traslado en una operación costosa, lenta y de alto riesgo logístico.
Frente a ese escenario, Radia propuso una alternativa radical: construir el avión más grande del planeta, capaz de trasladar por aire las piezas más voluminosas de una turbina directamente hasta el lugar donde serán instaladas.
El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de diseño. De acuerdo con la empresa, el primer vuelo de prueba está previsto para finales de 2029, mientras que el lanzamiento comercial podría concretarse en 2031, una vez obtenida la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Las características del WindRunner
El WindRunner será una aeronave sin precedentes en la historia de la aviación:
- 108 metros de largo y 80 metros de envergadura, dimensiones que lo hacen más grande que un Boeing 747.
- Cuatro motores de alto empuje.
- Capacidad para aterrizar en pistas de tierra de apenas 1,8 kilómetros.
- Espacio suficiente para transportar palas eólicas de hasta 105 metros o varias piezas medianas en un solo vuelo.
El avión estará fabricado principalmente en aluminio de alta resistencia, con un fuselaje especialmente diseñado para soportar aterrizajes en terrenos no pavimentados. Sus alas rectas, más propias de una avioneta que de un avión comercial tradicional, permitirán velocidades de aterrizaje bajas y operaciones eficientes en entornos rurales y alejados de grandes aeropuertos.
“La energía eólica necesita pensar en grande”
El fundador y CEO de Radia, Mark Lundstrom, explicó que el proyecto busca romper un límite histórico del sector. “La energía eólica está estancada si no encontramos una forma viable de transportar piezas gigantes por aire”, afirmó.
Lundstrom sostiene que las nuevas turbinas de 10 megavatios, más grandes y potentes, son clave para producir energía limpia a menor costo. Sin embargo, su tamaño hace que el transporte terrestre sea, en muchos casos, prácticamente inviable.
Un estudio encargado por Radia concluyó que este tipo de turbinas podría mejorar la eficiencia hasta un 20%, reduciendo de manera significativa los costos de generación eléctrica y las emisiones de carbono.