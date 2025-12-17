Complicaciones para San Martín en el mercado de pases: el primer refuerzo ya se entrenó, sin embargo todo se le hace cuesta arriba

Mientras tanto, la secretaría técnica y la dirigencia avanzan con distintas alternativas para reforzar la defensa. Según pudo averiguar LA GACETA, hubo un sondeo para conocer la situación de Pier Barrios, defensor que integró aquel plantel de San Martín que logró los 44 puntos. Sin embargo el cordobés, de 33 años y que viene de jugar en Melgar de Perú terminó inclinándose por la oferta que recibió de Colón de Santa Fe, uno de los equipos que aspira a ser protagonista del próximo torneo. Según trascendió, el “Sabalero” le hizo una mejor oferta que el “Santo” y, de esa manera, se quedó con sus servicios.