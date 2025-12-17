Complicaciones para San Martín en el mercado de pases: el primer refuerzo ya se entrenó, sin embargo todo se le hace cuesta arriba

Con la presentación oficial de Andrés Yllana, enSan Martín comenzaron a despejarse muchas de las incógnitas que rodeaban al mercado de pases. La llegada del nuevo entrenador no sólo marcó el inicio formal del proyecto deportivo, sino que también aceleró definiciones clave en el armado del plantel, con una idea que atraviesa a toda la conducción: priorizar calidad por sobre cantidad.
En ese escenario, una de las primeras certezas es la situación de Jorge “Tucu” Juárez, quien ya se encuentra en la provincia. El volante ofensivo se entrenó junto al plantel profesional bajo las órdenes de Hernán de Camilo y, de no mediar inconvenientes, firmará su contrato en las próximas horas para convertirse oficialmente en refuerzo del “Santo”.
Distinto es el panorama de Marcelo Benítez, cuyo futuro estaría lejos de La Ciudadela. Todo indica que el lateral izquierdo, con pasado en Defensa y Justicia, continuará su carrera en Güemes de Santiago del Estero, club con el que existen conversaciones avanzadas y donde podría sellar su vínculo en breve.
Mientras tanto, la secretaría técnica y la dirigencia avanzan con distintas alternativas para reforzar la defensa. Según pudo averiguar LA GACETA, hubo un sondeo para conocer la situación de Pier Barrios, defensor que integró aquel plantel de San Martín que logró los 44 puntos. Sin embargo el cordobés, de 33 años y que viene de jugar en Melgar de Perú terminó inclinándose por la oferta que recibió de Colón de Santa Fe, uno de los equipos que aspira a ser protagonista del próximo torneo. Según trascendió, el “Sabalero” le hizo una mejor oferta que el “Santo” y, de esa manera, se quedó con sus servicios.
Mientras tanto, uno de los frentes que muestra avances concretos es el de Víctor Salazar. Las negociaciones con el lateral derecho parecen estar bien encaminadas y hasta ya se habría alcanzado un acuerdo económico con el jugador. El único punto pendiente pasa por resolver su situación con el club dueño de su pase, aunque desde la dirigencia de Bolívar y Pellegrini confía en destrabar ese aspecto en los próximos días y cerrar la operación.
En paralelo, una de las alternativas que se analizan para la zaga es Yeison Murillo Mena, defensor colombiano que actualmente pertenece a Deportivo Riestra. Murillo tiene 31 años y 1,93 metro de altura, y cuenta con una extensa experiencia en el fútbol argentino: acumula más de 140 partidos oficiales con Riestra entre Primera Nacional, Primera B Metropolitana y Liga Profesional, y fue parte del plantel que logró el ascenso histórico a la máxima categoría. Su regularidad, su fortaleza física y su buen juego aéreo lo convierten en un perfil que encaja dentro de lo que pretende el cuerpo técnico encabezado por Yllana.
Claro; todas estas gestiones se realizan de manera consensuada con el entrenador. “Las decisiones deportivas se toman en conjunto. Nada se hace sin el aval del cuerpo técnico”, remarcó un allegado a la CD. “Queremos que Andrés tenga las herramientas necesarias desde el primer día de trabajo. A diferencia de otros años, entendemos que es momento de priorizar menos cantidad y más calidad. No se trata de sumar nombres, sino de armar un plantel competitivo, equilibrado y acorde a un proyecto serio”, explicó un vocero de la nueva comisión directiva.
Dentro de ese proceso también empiezan a definirse algunas salidas. En el caso de los jugadores que deben regresar tras sus préstamos, se conoció que Junior Arias seguiría su carrera en Palestino. “Es un tema complejo. Palestino quiere renovar el préstamo por un contrato corto, pero eso hoy no nos cierra. Es un jugador importante, pero siempre priorizamos a la institución. Estamos buscando la mejor salida para todas las partes”, dijo, en rueda de prensa, el director deportivo Facundo Pérez Castro.
En cuanto a Matías “Caco” García, tras su paso por Aldosivi no respondió a los llamados que le hicieron algunos dirigentes y todo indica que no volverá a vestir la camiseta de San Martín. Incluso, en su entorno no descartan un posible retiro del fútbol profesional debido a las constantes lesiones que lo aquejaron en la última temporada.
Con el entrenador ya en funciones y las primeras piezas comenzando a encajar, San Martín empieza a transitar una etapa de mayor claridad. Claro; todo parece indicar que no será un mercado sencillo y en Bolívar y Pellegrini deberán buscar cómo hacerle frente.