Hallaron un cuerpo en el río Colorado, en la zona de Leales

Un cuerpofue hallado en el río Colorado, en la zona de Leales, tras ser descubierto por pescadores que alertaron de inmediato a las autoridades policiales.
El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Durante la mañana de este miércoles 17 de diciembre se desarrollaron distintas tareas investigativas en el sector donde fueron encontrados los restos.
De acuerdo con las fuentes, el aviso se produjo en la jornada previa, cuando pescadores detectaron la presencia de un cuerpo en un islote del río. Tras la notificación policial, la Fiscalía dispuso una intervención a primera hora del miércoles.
Personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la Policía Lacustre se internó en el río hasta el punto del hallazgo, desde donde el cuerpo fue trasladado hasta la orilla. En el lugar, profesionales del Cuerpo Médico Forense realizaron el reconocimiento médico inicial.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Morgue del Poder Judicial, donde se llevarán a cabo las medidas correspondientes para intentar establecer la identidad. Los investigadores indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que impidió en una primera instancia determinar su género.